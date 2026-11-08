Bei einem Wohnungsbrand in Duisburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person wurde noch lebend aus dem Haus geholt, starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem gebe es vier Schwerverletzte. Eine Sprecherin der Polizei konnte zunächst keine Informationen zu Verletzten geben.

Das Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Hochfeld wurde gegen 2.40 Uhr gemeldet, wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen sagte. Laut Feuerwehr seien Flammen im ersten Obergeschoss des Gebäudes gemeldet worden.

Zur Brandursache konnte die Sprecherin vorerst nichts sagen. Auch nähere Informationen zur Identität des Todesopfers lagen ihr nicht vor. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit rund 60 Kräften im Einsatz. (dpa/red)