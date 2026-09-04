Was als gewöhnlicher, friedlicher Sommerabend begann, verwandelte sich für eine Familie im US-Bundesstaat Montana binnen Sekunden in einen Albtraum. Wie unter anderem der Nachrichtensender CNN und lokale Partnerstationen von ABC und NBC berichteten, kam es auf einem Privatgrundstück in Big Sky zu einer dramatischen Begegnung mit Wildtieren.

Aufnahmen der hauseigenen Türklingelkamera dokumentierten die nervenaufreibenden Sekunden, die später in US-Nachrichtensendungen wie „CNN News Central“ ausgestrahlt wurden.

Montana: Frau muss sich gegen Elch-Attacke zur Wehr setzen

Shelly Thorburn wollte demnach am Abend gerade ihre Hunde in den Garten lassen, als sie die unmittelbare Gefahr bemerkte: Eine Elchkuh stand zusammen mit ihrem Kalb ganz in der Nähe des Hauses. Muttertiere gelten in Gegenwart ihres Nachwuchses als unberechenbar und aggressiv, wenn sie eine potenzielle Bedrohung wittern. Die Elchkuh ging unvermittelt zum Angriff über und stürmte direkt auf das Gebäude zu.

Die Situation spitzte sich dramatisch zu, denn neben den Haustieren befand sich auch Thorburns an Demenz leidender Schwiegervater im Gefahrenbereich. Während die anderen Hunde ausweichen konnten, geriet die 14-jährige Shih-Tzu-Mischlingshündin Annie in höchste Lebensgefahr. Die Hündin ist taub und fast völlig blind, weshalb sie die herannahende Wucht des Wildtiers weder hören noch sehen konnte.

Mit Bärenspray gegen Elchkuh

Als die Elchkuh beinahe die Stufen der Veranda erklommen hatte, stellte sich die Frau schützend vor ihre Schützlinge. „Die Elchkuh stand buchstäblich direkt vor mir und kam die Stufen hoch. Ich hatte keine Zeit, Angst zu haben, ich musste sie einfach aufhalten“, sagte Thorburn zu CNN.

Sie schrie das Tier an, versuchte es körperlich abzuwehren und griff schließlich in höchster Not zu einem Bärenspray. Der Einsatz zeigte Wirkung: Das Tier drehte mitsamt dem Kalb ab. Trotz des Schocks endete der Vorfall somit glimpflich: Dank des Eingreifens blieben Mensch und Tier unverletzt. (jag)