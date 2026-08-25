Im US-Bundesstaat Montana ist es laut dem Magazin „People“ am Sonntagabend (23. August 2026) zu einem folgenschweren Gewaltverbrechen gekommen. In der Stadt Billings kamen nach Behördenangaben mehrere Erwachsene sowie mehrere Minderjährige ums Leben.

Die Einsatzkräfte der Polizei wurden am frühen Abend wegen eines eskalierten Familienstreits zu einem Wohnhaus im White Star Circle gerufen. Bereits während des Notrufs seien im Hintergrund Schüsse zu hören gewesen. Als die ersten Beamten kurz darauf vor Ort eintrafen, fielen weitere Schüsse aus dem hinteren Bereich des Anwesens. Binnen weniger Minuten fing das Gebäude Feuer und brannte vollständig nieder.

Montana: Friedliche Wohngegend wird zum Tatort

Ein Nachbar schilderte die Situation gegenüber einem lokalen Fernsehsender: „Man konnte ein paar Schüsse fallen hören, und dann schaute ich nach draußen, und das Haus stand in Flammen, etwa drei Häuser weiter. Aus dem Haus quoll nur so der Rauch hervor.“

In den Trümmern des Hauses fanden die Einsatzkräfte mehrere Leichen. Der stellvertretende Polizeichef von Billings, Shawn Mayo, äußerte sich am Montag vor Journalisten: „Leider folgt die heutige Pressekonferenz auf eine Tragödie für eine Familie aus Billings und die gesamte Gemeinde.“

Ein tatverdächtiger Mann wurde vor Ort mit einer mutmaßlich selbst zugefügten Schussverletzung aufgegriffen und in eine Klinik transportiert, wo er kurz darauf verstarb.

Mehrere Erwachsene und Kinder getötet

Die Identitäten der Opfer, die genaue Zahl der Toten sowie die Brandursache sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Kent O’Donnell, amtierender Sheriff des Yellowstone County, sprach von einer „sehr, sehr komplexen Untersuchung“.

Der White Star Circle im West End von Billings ist eine typische amerikanische Wohnsiedlung mit gepflegten Einfamilienhäusern und großzügigen Grundstücken. Die Straße endet in einer Sackgasse.

Montana ist ein weitgehend ländlich geprägter Bundesstaat mit geringer Bevölkerungsdichte. Zwar ist Billings die größte Stadt der Region und regelmäßig mit Beziehungskonflikten sowie Eigentumskriminalität konfrontiert, doch ein Tötungsdelikt mit einer derart hohen Zahl an Opfern innerhalb einer Familie ist selbst hier äußerst selten. (jag)