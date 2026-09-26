Im Großraum Gelsenkirchen geht aktuell nichts mehr. Die Strecke ist am Samstagmorgen (26. September 2026) nicht befahrbar. Der Grund: Vandalismus. Offenbar wurden Kabel geklaut.

Die Folge sind Ausfälle und Störungen, die bis ins Rheinland reichen. Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt sind aktuell nicht möglich. Wie die Deutsche Bahn am Morgen bei zug.nrw mitteilte, ist das Ende der Störung nicht absehbar.

Diese Strecken sind betroffen:

RE 1 (RRX): Die Züge werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Dortmund Hbf und Düsseldorf Hbf mit Halt in Essen Hbf umgeleitet. Die Zwischenhalte entfallen. RE 2: Die Züge aus Richtung Münster (Westf) Hbf enden und beginnen in Wanne-Eickel Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Wanne-Eickel Hbf und Essen Hbf. RE 6 (RRX): Die Züge aus Richtung Köln/Bonn Flughafen enden und beginnen in Oberhausen Hbf. Die Züge aus Richtung Minden (Westf) enden und beginnen in Dortmund Hbf. Die Halte Dortmund-Mengede, Castrop-Rauxel Hbf, Herne, Wanne-Eickel Hbf, Gelsenkirchen Hbf und Essen-Altenessen entfallen in beiden Fahrtrichtungen. RE 42 Relation Münster (Westf) Hbf und Essen Hbf: Die Züge aus Richtung Münster (Westf) Hbf enden und beginnen in Haltern am See. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Haltern am See und Essen Hbf. RE 42 Relation Münster (Westf) Hbf und Mönchengladbach Hbf : Die Züge werden zwischen Haltern am See und Oberhausen Hbf in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. RB 46: Die Züge aus Richtung Bochum West enden und beginnen in Wanne-Eickel Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf.Ein Ersatzverkehr (SEV) mit Bussen der Firma Vias Bus zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf ist eingerichtet. RB 32: Die Züge aus Richtung Dortmund Hbf enden und beginnen in Herne. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Herne und Oberhausen Hbf.Ein Ersatzverkehr (SEV) mit drei Bussen der Firma Haniqi Reisen zwischen Herne und Oberhausen Hbf ist eingerichtet. S 2: Die S-Bahnen aus Richtung Dortmund Hbf enden und beginnen in Herne. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Herne und Essen Hbf.Ein Ersatzverkehr (SEV) mit sieben Bussen der Firma Aydin Reisen, BusCompany Lapok und Haniqi Reisen zwischen Herne und Essen Hbf ist eingerichtet.

Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über den aktuellen Stand ihrer Verbindung zu erkundigen. (red)