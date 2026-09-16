Nach dem Amokalarm an einem Berufskolleg in Velbert hat die Polizei einen Schüler in Gewahrsam genommen. Er soll Drohungen gegen Klassenkameraden ausgesprochen haben, teilte die Polizei mit. Der Schüler sei an seiner Wohnanschrift angetroffen worden.

Wegen der möglichen Bedrohungslage war die Polizei mit einer Vielzahl von Kräften einer Einsatz-Hundertschaft an dem Berufskolleg in Velbert südlich von Essen erschienen. Die Schule war zunächst nicht evakuiert worden. Die Schüler seien, wie vorgeschrieben für solche Fälle, zunächst in ihren Klassenräumen geblieben. (dpa)