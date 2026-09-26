Bei einem Unfall mit Fahrerflucht in Witten sind in der Nacht vier junge Menschen schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge übersah ein bisher unbekannter Fahrer bei einem Überholmanöver augenscheinlich einen entgegenkommenden Linienbus. Er scherte in seinem Dodge nach rechts aus und prallte so gegen einen Mini Cooper. Dieser wurde daraufhin frontal gegen den Linienbus geschleudert.

Die 18 Jahre alte Fahrerin des Autos sowie drei 13 und 15 Jahre alten Insassen wurden dabei schwer verletzt. Der 56-jährige Fahrer des Busses, der alleine im Fahrzeug war, erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Alle wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Das Splitterfeld erstreckte sich über eine Länge von ca. 80 bis 100 Metern. Der Bereich der Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt und abgeleitet. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden.

Die 18 Jahre alte Fahrerin des Autos sowie drei 13 und 15 Jahre alten Insassen wurden dabei schwer verletzt. Der Fahrer des Busses, der alleine im Fahrzeug war, erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die beiden Insassen des ersten Autos flohen den Angaben nach zu Fuß vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa/red)