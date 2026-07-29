Flammen „außer Kontrolle“Waldbrand wütet auf Kreta – zwei Feuerwehrleute sterben

Zwei Feuerwehrleute sind bei der Bekämpfung eines Waldbrandes auf der griechischen Insel Kreta ums Leben gekommen. Die beiden Männer seien bei Löscharbeiten in der Nähe der Stadt Rethymno gestorben, erklärte die Feuerwehr am Mittwoch. Der Sender ERT berichtete, die Männer seien am Rande eines Berges von den Flammen in ihrem Löschfahrzeug eingeschlossen worden.

Ein örtlicher Gemeindevertreter sagte ERT, das Feuer sei „außer Kontrolle“. Die Feuerwehr hatte zuvor mitgeteilt, dass etwa 110 Feuerwehrleute mit 27 Löschfahrzeugen und vier Flugzeugen zur Bekämpfung der Flammen entsandt worden seien.

Waldbrand auf Kreta: Feuer „außer Kontrolle“

Die Feuerfront soll mittlerweile rund 15 Kilometer lang sein. Wegen der raschen Ausbreitung der Flammen und starker Winde wurden bereits fünf Ortschaften evakuiert. Vier Löschhubschrauber und vier Löschflugzeuge mussten jedoch wieder abdrehen, weil der Wind in der Region zu stark ist. Videos von Anwohnern in sozialen Medien zeigen, wie Sturmböen die Flammen und den Rauch vorantreiben.

Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 74 Stundenkilometern wüteten weitere Brände auf den Inseln Paros und Lesbos sowie in Messenien und Lakonien auf der Halbinsel Peloponnes. Den örtlichen Behörden zufolge wurden rund zehn Dörfer auf Paros vorsorglich evakuiert, obwohl sich die Lage am Mittwoch besserte.

Angesichts einer neuen Hitzewelle kämpfen die Feuerwehren unterdessen auch in den Waldbrandgebieten in Frankreich und Spanien unter Hochdruck gegen ein Wiederaufflammen der Feuer. (das/dpa/afp)