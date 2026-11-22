Nach einem achtjährigen Flug durch den Weltraum hat die Doppelsonde der europäisch-japanischen Weltraummission „BepiColombo“ die Umlaufbahn des Planeten Merkur erreicht. Übermittelte Daten würden bereits ausgewertet, erklärte die Europäische Weltraumorganisation (ESA) am Sonntagmorgen im Onlinedienst X. Am Samstag hatte die ESA schon die vorbereitenden technischen Schritte für den Eintritt in die Umlaufbahn des kleinsten aller Planeten unseres Sonnensystems vermeldet.

Der Merkur liegt der Sonne am nächsten und ist bislang der am wenigsten erforschte Planet unseres Sonnensystems. Seit ihrem Start im Oktober 2018 hat die vier Tonnen schwere „BepiColombo“ inklusive mehrerer Vorbeiflüge eine Strecke von mehr als zehn Milliarden Kilometern zurückgelegt. Laut Plan sollen sich die beiden Sonden am 9. und 10. Dezember voneinander trennen, um die für sie vorgesehenen jeweiligen Einzelumlaufbahnen um den Merkur zu erreichen.

ESA-Sonde soll Planet Merkur erforschen

Die Sonde Mercury Planetary Orbiter (MPO) der ESA soll ab April 2027 damit beginnen, den Merkur zu erforschen und dabei bis auf nur 480 Kilometer an dessen Oberfläche heranfliegen. Dagegen wird sich die japanische Sonde Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) der japanischen Weltraumagentur Jaxa auf dessen Weltraumumgebung und sein Magnetfeld konzentrieren. Dafür muss sie sich auf eine ellipsenförmige Umlaufbahn begeben, die sie bis zu 11.000 Kilometer vom Planeten weit weg führen wird.

Bislang haben nur zwei Missionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa den Merkur erreicht. „Mariner 10“ gelangte dorthin in den 70er-Jahren, die Raumsonde „Messenger“ umkreiste den Merkur von 2011 bis zur Erschöpfung ihres Treibstoffvorrats im April 2015. Es gibt noch viele offene Fragen etwa zum Magnetfeld des Planeten, zu seinem Eisenkern und seiner durch viele Vertiefungen gezeichneten Oberfläche.

Benannt wurde die Mission nach dem italienischen Mathematiker und Ingenieur Giuseppe Colombo. Er war der erste, der die Beziehung zwischen der Rotation von Merkur und dessen Umlaufbahn entschlüsselte. (afp)