Wer die nächsten Tage in Nordrhein-Westfalen mit Fahrrad oder zu Fuß los möchte, der sollte sich vielleicht doch lieber eine Alternative überlegen. Nach einem bewölkten und zeitweise regnerischen sowie windigen Sonntag bringt der Herbst zum Start in die Woche einzelne kurze Gewitter mit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Montag bleibt laut der Vorhersage stark bewölkt und oft soll es Regenschauer geben. Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad, der Wind soll zeitweise stark böig auffrischend und in Hochlagen sogar stürmisch werden, aber am Abend nachlassen.

Wetter in Köln: Der Herbst setzt sich durch

Der Dienstag bleibt bedeckt. Laut der Vorhersage soll es vor allem in Weststaulagen der Mittelgebirge teils kräftig und anhaltend regnen. Örtlich setzen sich im Tagesverlauf Gewitter mit teils auch schweren Sturmböen fort. Die Temperaturen liegen laut der Prognose bei 7 bis 12 Grad.

Dafür wird der Mittwoch etwas wärmer bei 10 bis 13 Grad, in höheren Lagen 8 bis 10 Grad. Aber: Es bleibt meist stark bewölkt mit zeitweise Regenschauern und vereinzelten Gewittern. Weiterhin rechnet der DWD mit temporären starken bis stürmischen Böen, die Lage soll sich am Abend wieder entspannen. (dpa/red)