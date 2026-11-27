Die Hamburger Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von zehn Jahren für den mutmaßlichen Pädokriminellen „White Tiger“. Das teilte sie nahezu ein Jahr nach Beginn des unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verfahrens am Hamburger Landgericht mit. Genau genommen hat die Anklagebehörde am Donnerstag (26. November) eine Jugendstrafe von zehn Jahren für den 22-Jährigen und die Anordnung einer vorbehaltenen Sicherungsverwahrung beantragt. Zuvor berichteten mehrere Medien.

Die Staatsanwaltschaft fordert damit die nach dem Jugendgerichtsgesetz mögliche Höchststrafe für Jugendliche, wie eine Behördensprecherin erläuterte. Der Angeklagte soll Taten auch als Jugendlicher begangen haben. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter unter anderem wegen Mordes an einem 13-jährigen US-Amerikaner verurteilt werden.

Höchststrafe für „White Tiger“: Jugendstrafe von zehn Jahren beantragt

Vorbehaltene Sicherungsverwahrung bedeutet, dass es nach Haftende zu einem weiteren Verfahren kommt, sollte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen. In diesem Prozess müsste entschieden werden, ob der Deutsch-Iraner in Sicherungsverwahrung muss, also eingesperrt bleibt.

Zu Prozessbeginn im Januar warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten insgesamt 204 Taten zwischen 2021 und 2023 vor. Er soll unter seinem Forennamen „White Tiger“ und als Kopf des internationalen Sadisten-Netzwerks 764 über das Internet Kinder und Jugendliche missbraucht haben.

Vorwürfe der Anklage gegen „White Tiger“

Meist soll er zunächst ihr Vertrauen gewonnen, sie dann mit pornografischen Bildern und Videos erpresst und vor laufender Kamera zu immer heftigeren Selbstverletzungen gezwungen haben – bis hin zum Suizid. Ihm wurde deshalb auch Mord in einem Fall und versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen. Seine mehr als 30 Opfer kamen der Anklage zufolge unter anderem aus Deutschland, England, Kanada und den USA.

Wie lange das Verfahren dauern wird, geht aus der Mitteilung der Staatsanwaltschaft nicht hervor. Das Gericht hatte zunächst Termine bis Dezember anberaumt. (dpa/red)