Nach dem Teileinsturz eines Hauses im historischen Stadtzentrum von Wien ist eine verschüttete Frau in einem stundenlangen Einsatz geborgen worden. Sie wurde schwer verletzt. Insgesamt erlitten drei Bewohner Verletzungen, wie der Rettungsdienst der österreichischen Hauptstadt mitteilte.

Der Einsturz ereignete sich in der Nacht auf Montag in einer engen Gasse, nur einige Hundert Meter vom Stephansdom entfernt. In einem alten Gebäude seien die hölzernen Deckenkonstruktionen von drei Stockwerken eingebrochen, schilderte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ob Bauarbeiten in dem Haus zu dem Einsturz führten, wird nach Angaben der Polizei derzeit ermittelt.

Mehrere Stockwerke in die Tiefe gestürzt

Eine 57 Jahre alte Frau wurde verschüttet und musste von einem Seilbergungs-Team in einem langwierigen Einsatz aus den Trümmern gerettet werden. Sie erlitt mehrere Brüche und Prellungen. Ihr 60-jähriger Ehemann stürzte zwei Stockwerke in die Tiefe. Er kam mit Prellungen und Schürfwunden davon. Eine 88-jährige Bewohnerin wurde mit Atembeschwerden ebenfalls in eine Klinik eingeliefert.

Am Sonntag wurde im deutschen Wolfsburg eine Kindertagesstätte bei einem Teileinsturz weitgehend zerstört. Die Einsatzkräfte fanden keine Menschen unter den Trümmern. Die Polizei geht bislang von einer Gasexplosion aus. (dpa)