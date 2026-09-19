Der sonnige Teil des Wochenendes nähert sich dem Ende: In Nordrhein-Westfalen ziehen allmählich Wind und Regenschauer auf. Am Samstagabend werden die Wolken dichter, Regen bleibt aber überwiegend aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Menschen im äußersten Norden könnten ein paar Tropfen abbekommen, sagte eine Meteorologin. Die Höchsttemperaturen liegen laut der Vorhersage zwischen 18 und 23 Grad.

Grau und regnerisch am Sonntag

Am Sonntag geht es zuerst grau und regnerisch los. Am Nachmittag lockert sich die Wolkendecke auf, teilweise kann es zu Regenschauern kommen. Der Vorhersage zufolge sind im höheren Bergland zeitweise stürmische Böen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad.

In der Nacht zum Montag sowie am Montagmorgen erwarten die Meteorologen örtlich Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 m. Im Tagesverlauf wird es wechselhaft, im Norden kann es etwas regnen, sonst bleibt es aber trocken. Die Temperaturen bleiben hier ähnlich wie am Vortag, sie liegen zwischen 16 und 21 Grad. Starke Böen seien im Norden und Nordosten NRWs nicht ausgeschlossen, sagte die Meteorologin. (dpa/red)