Der Wintereinbruch mit Schnee und Glätte im Süden Deutschlands hat Ende der Woche für zahlreiche Unfälle gesorgt. Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd kam es von Donnerstagvormittag bis Freitagmorgen zu mehr als 400 Verkehrsunfällen, wie das Präsidium am Freitag in Rosenheim mitteilte. Insbesondere auf den Autobahnen Richtung Süden bildeten sich längere Staus. Auch in Österreich hielt das Winterwetter die Einsatzkräfte auf Trab.

Bei einem Großteil der Verkehrsunfälle in Oberbayern entstand lediglich Sachschaden, wie es hieß. Bei einem Unfall in der Nähe von Murnau wurde ein Mensch schwer verletzt. Die Polizei warnte vor anhaltenden winterlichen Straßenverhältnissen.

Mehr als 1500 Unfälle in Österreich

Im benachbarten Österreich kam es vor allem am Donnerstag zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen. Allein in Nieder- und Oberösterreich rückten Feuerwehr und Polizei mehr als 1500 Mal wegen Unfällen oder umgestürzter Bäume aus, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

Fahrzeuge stauen sich auf der Autobahn A8 München‑Salzburg. Wegen der Blockabfertigung Richtung Brenner und den winterlichen Straßenverhältnissen staute sich der Verkehr am Abend. Copyright: Uwe Lein/dpa

In der Steiermark starb ein 52-jähriger Landwirt beim Schneeräumen. Er war mit seinem Radlader zu weit nach hinten gefahren, das Arbeitsgerät kippte nach hinten, überschlug sich und begrub den Mann unter sich. In Tirol wurden drei Menschen bei Unfällen teils schwer verletzt. Auch in der Hauptstadt Wien sorgte der Wintereinbruch für Behinderungen – etwa auf der Wiener Außenringautobahn oder am Flughafen Schwechat.

Nur noch einzelne Flocken erwartet

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland entspannte sich die Lage am Freitag. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollten in Bayern und Baden-Württemberg lediglich noch einzelne Flocken vom Himmel kommen, leichter Schneefall war für den Osten Deutschlands vorhergesagt.

Die Nacht zum Samstag dürfte laut Wetterdienst deutschlandweit überwiegend niederschlagsfrei bleiben, der Samstag ebenfalls trocken und teils mit Sonnenschein. Für Sonntag rechneten die Meteorologen mit Regen im Westen und Nordwesten des Landes. Der DWD warnte vor Glätte. (afp)