Die Polizei ist wegen eines Zwischenfalls mit einem oder mehreren Tieren im brandenburgischen Wildpark Johannismühle bei Baruth/Mark im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es Verletzte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Sie sprach von einem oder mehreren Tieren, ohne weitere Angaben zum Vorfall zu machen.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll es sich um einen Wolf handeln. Das bestätigte die Polizei bislang nicht. Der Zwischenfall soll sich gegen 9.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei habe die Meldung erhalten, dass ein Kind im Bereich Baruth von einem oder mehreren Tieren angegriffen und verletzt worden sei. Ein Rettungshubschrauber soll das Kind ins Unfallkrankenhaus nach Berlin-Marzahn geflogen haben. Es soll um schwere Verletzungen am Kopf gehen.

Der Wildpark wird privat geführt und liegt rund 45 Kilometer südlich von Berlin. Auf der Internetseite war zu lesen, dass das Gelände geschlossen bleibt. Auf telefonische Anfrage hieß es bislang nur, der Wildpark wolle sich zu dem Zwischenfall nicht äußern. Eine Sprecherin erklärte der „Bild“, zu den Gründen dürfe und wolle sie nichts sagen. (dpa/red)