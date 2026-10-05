An einer Auseinandersetzung in Wuppertal am Sonntagabend sind zeitweise rund 100 Personen beteiligt gewesen. Auslöser war ein Streit zwischen einer schwangeren Frau und vier jungen Männern in Wuppertal-Vohwinkel, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Demnach saßen sowohl die Frau als auch die Männer vor dem Ausbruch des Streits jeweils in Autos. Nachdem die Männer die Frau angehupt hätten, sei diese aus ihrem Wagen gestiegen. In der daraus entstehenden Auseinandersetzung wurde die schwangere Frau von den Männern zu Boden geschubst.

Wie ein Sprecher der Polizei sagt, befanden sich Angehörige der Frau in der Nähe und kamen ihr zu Hilfe. Daraufhin entstand eine größere Auseinandersetzung mit zeitweise rund 100 Beteiligten. Nach Angaben des Polizeisprechers konnte nicht konkret festgestellt werden, auf welcher Seite jeder einzelne Beteiligte stand.

Die Polizei konnte die Lage beruhigen. Gegen die vier Männer wurden Strafanzeigen erlassen. Die Frau wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, aber bereits wieder entlassen. (dpa)