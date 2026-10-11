In Nordengland ist ein Mann von einem Tiger angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Samstag (10. Oktober) das Tigergehege im Yorkshire Wildlife Park nahe der Stadt Doncaster betreten, teilte die britische Polizei mit.

„Der Tiger hat den Mann daraufhin angegriffen, was zu schweren Verletzungen geführt hat“, hieß es in der Polizeimeldung. Er sei trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort gestorben.

Wie der Rettungsdienst mitteilte, waren zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Tiger blieb nach dem Vorfall in seinem Gehege, für die Öffentlichkeit bestand nach Polizeiangaben keine Gefahr.

Zoo nach Vorfall geräumt

Der Zoo wurde nach dem Vorfall geräumt, die Polizei nahm vor Ort Ermittlungen auf. Unklar ist bislang, wie und warum der Mann, bei dem es sich um einen Besucher handeln soll, in das Tigergehege kam.

Der Zoo selbst erklärte, in seinem Tigergehege sei es zu einem „schwerwiegenden Vorfall“ gekommen. Der Zoo wurde den Angaben zufolge bis einschließlich Sonntag geschlossen.

Im Yorkshire Wildlife Park gibt es Sibirische Tiger, von denen es in freier Wildbahn nur noch etwa 500 Exemplare gibt. Über das Tigergehege „Land of the Tigers“ führt ein 300 Meter langer Holzsteg. (AFP)