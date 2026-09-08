Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Solingen zwei Tote gefunden. Die Leichen seien bereits stark verwest gewesen, was eine Identifizierung erschwert habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Todesursache und die Hintergründe sind bislang unklar. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Nach Angaben der Polizei gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei den Toten um eine 58-jährige Frau und ihren 37-jährigen pflegebedürftigen Sohn handelt, die in der Wohnung lebten. Nachbarn hatten die Polizei wegen des auffälligen Geruchs im Haus alarmiert. Wie lange die beiden Menschen schon tot waren, sei nicht bekannt. Hinweise auf Gewaltanwendung gab es laut Polizei nicht. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)