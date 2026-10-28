Wegen zahlreicher Vergewaltigungen betäubter Frauen ist ein Mann in Berlin zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach den 69-Jährigen am Mittwoch der schweren Vergewaltigung in 22 Fällen schuldig. Zudem ordnete die Kammer die Sicherungsverwahrung an.

Der Angeklagte habe die Frauen über Datingportale kennengelernt und in seine Wohnung gelockt, sagte der Vorsitzende Richter Jakob Weber in seiner Urteilsbegründung. Dort habe er ihnen sedierende Substanzen in Cocktails gemischt und so dafür gesorgt, dass sie in eine Art Dämmerschlaf fielen. Anschließend habe er die insgesamt 14 verschiedenen Frauen vergewaltigt und dabei Fotos und Videos angefertigt.

Diese Bildaufnahmen habe der Angeklagte „wie in einem Trophäenschrank“ akribisch in Ordnern gespeichert, sagte der Richter weiter. Eine Verbreitung des Materials habe ihm nicht nachgewiesen werden können.

Es gibt wohl weitere Opfer des Serienvergewaltigers

Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben von weiteren 44 mutmaßlichen Opfern des Mannes aus. Allerdings sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, sodass der Beschuldigte im aktuellen Verfahren wegen 22 Vergewaltigungen von 14 Frauen angeklagt war.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und die Anordnung der Sicherungsverwahrung gefordert. Die Nebenklagevertreter schlossen sich dem im Wesentlichen an. Die Verteidigung beantragte, den Angeklagten zu einer Haftstrafe von nicht mehr als acht Jahren zu verurteilen und eine mögliche Sicherungsverwahrung allenfalls vorzubehalten. (afp)