Suchst du noch, oder bützt du schon?Bütz mich – die echte Kölsche Partnersuche kennenlernen

Bei Bütz mich* kannst du auf die Suche nach netten Menschen aus Köln und Nordrhein-Westfalen gehen, die das gleiche suchen, wie du: den süßen Flirt, das romantische Date oder auch eine feste Partnerschaft.

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Bütz mich – Die Singlebörse für Köln und das Rheinland

Köln ist vielfältig und lebhaft, hier ist in Bezug auf Dating und Liebe nahezu alles möglich – und genauso ist auch Bütz mich. Ob du nun auf der Suche nach neuen Freundschaften, einem vielversprechenden Date oder der großen Liebe bist – den ersten Schritt hast du bei Bütz mich bereits getan, denn hier triffst du auf viele Gleichgesinnte, die ebenso auf der Suche sind, wie du.

Beim Datingportal Bütz mich einfach und unkompliziert anmelden

Die Partnersuche soll ja nicht schon zu Beginn in Arbeit ausarten, deshalb sind Anmeldung und Registrierung für neue Bütz mich Mitglieder einfach und unkompliziert gehalten, so dass du bereits in wenigen Minuten ebenfalls ein Teil der Bütz mich Community sein kannst. Registrierung, Anmeldung und das Erstellen eines Nutzer-Profils bei Bütz mich sind kostenlos.

Zum Einstieg werden nur die notwendigsten Daten wie Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum abgefragt sowie dein persönliches Passwort erstellt, mit dem du dich bei Bütz mich anmelden* kannst – es soll ja schließlich nicht zu viel Zeit ins Land gehen, bis du die Möglichkeit hast in die Bütz-mich-Gemeinschaft einzusteigen und vielleicht sogar bald dein erstes Bützchen abzuholen

Selbstverständlich kannst du im Anschluss weitere persönliche Angaben von dir machen, in denen du deine Wünsche, Vorstellungen oder beispielsweise auch Hobbys an die anderen Mitglieder weitergibst. So zeigst du den anderen Mitgliedern bei buetzmich.de, wer du bist und wirst nicht nur durch speziellere Suchkriterien besser von potentiellen Partnerinnen oder Partnern gefunden, sondern machst dich auch gleich noch viel interessanter. Nicht vergessen solltest du auch ein schickes Foto von dir, das du in dein Profil hochlädst, denn, wie du überhaupt aussiehst, ist für die Partnersuche natürlich nicht ganz unwichtig.

Du willst mehr Komfort und eine effektivere und schnellere Partnersuche? Zusätzliche hilfreiche Optionen und Möglichkeiten bekommst du mit einer Bütz mich Premium-Mitgliedschaft, die einfach hinzugebucht werden kann und jederzeit kündbar ist.

Bei Bütz mich darf jeder mitmachen

Bei Bütz mich* darf jeder ein Bützi sein, das heißt, bei dem vielfältigen Partnerportal soll jeder Topf das Recht haben, seinen Deckel zu finden. Es gibt keine Einschränkungen, wer zur partnersuchenden Gemeinschaft gehören darf. Jeder kann, wenn er oder sie möchte, dabei sein und auf die Suche gehen, ob jung oder reifer, ob Frau oder Mann und, und, und. So ist bei der bunten Partnersuche in Köln und Nordrhein-Westfalen mit Sicherheit für jede und jeden der oder die Richtige dabei.

Da in einer vielfältigen Community aber verständlicherweise nicht jeder zu jedem passen kann, ist es hilfreich, dir im Vorfeld Gedanken zu machen, wen und wonach du suchst. Bringe diese Gedanken in ersten Chats als Fragen und Themen mit ein, um erkennen oder erahnen zu können, ob die Chat-Partnerin oder der Chat-Partner überhaupt zu dir passt und die Person gegenüber besser kennenzulernen.

Wer bützen will, muss freundlich sein

Abgesehen davon, dass es natürlich selbstverständlich bei Bütz mich ist – wie bei jedem anderen Datingportal – mit den Mitmenschen freundlich und respektvoll umzugehen, hilft ein positives und sympathisches Auftreten natürlich auch ungemein, um bei der Partnersuche oder bei der Suche nach netten Menschen für Dates und Flirts erfolgreich zu sein. Da verhält es sich nicht anders, als bei einem realen Treffen mit anderen Menschen.

Und dazu kann es bei Bütz mich* auf jeden Fall kommen, wenn ihr euch in Chats und Telefonaten sympathisch seid und die Chemie stimmt.

Um zu gewährleisten, dass sich jeder wohlfühlen und uneingeschränkten Spaß am Flirten und an der Partnersuche haben kann, werden Verstöße gegen die Regeln des höflichen Umgangs miteinander natürlich nicht toleriert und können zum Ausschluss bei Bütz mich führen. Neben dem Bütz mich Team hast selbstverständlich auch du die Möglichkeit, Personen oder unseriöse Profile zu melden und so für eine datingfreundliche Atmosphäre zu sorgen.

Mit praktischen Funktionen noch schneller den Traumpartner oder die Traumpartnerin finden

Bütz mich hält auch einige spannende Optionen für dich bereit, um die Suche nach Dates* oder Partnerinnen und Partnern zu erleichtern. Dazu gehört zum Beispiel der Foto-Flirt, bei dem du durch die Profil-Bilder passender Flirt- und Date-Partner und Partnerinnen geführt wirst und eine erste Auswahl aus der vielfältigen Bütz-mich-Community treffen kannst, denn das Auge bützt schließlich mit und oft entscheidet bereits der erste Eindruck, ob es passen könnte oder nicht.

Stößt der Foto-Flirt auf beiderseitiges Interesse, kann es weiter und erst so richtig losgehen. Dann steht ersten Chats, Telefonaten oder Treffen und Dates in Köln und dem Umland nichts mehr im Weg.

Willst du dein Love-Interest sogar live und in Bewegung erleben? Dann ist das Video-Date deine erste Anlaufstelle. So erfahrt ihr schon vor dem ersten realen Treffen, wie ihr aufeinander reagiert, wie die Person gegenüber in der Bewegung wirkt und ob ihr harmoniert.

Jetzt bei Bütz mich kostenlos registrieren

Liest du etwa immer noch oder bützt du schon? Also, worauf wartest du eigentlich noch? Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann ist erkennbar, dass das Thema Dating und die Suche nach deinem Traumpartner oder deiner Traumpartnerin großes Interesse in dir hervorruft.

Wenn du jetzt nicht mehr darauf warten willst, ob dir vielleicht morgen auf der Straße dein Traummann oder deine Traumfrau per Zufall über den Weg läuft, dann hilf deinem Glück in Sachen Liebe und Flirts auf die Sprünge. Schließlich sind die Registrierung und die Grundfunktionen bei Bütz mich kostenlos und es gibt viele einsame Herzen in Köln und Umgebung, die genauso wie du nach Bützchen suchen.