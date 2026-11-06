Was passiert eigentlich in einem Kopf, in dem immer Kirmes ist? In dieser Folge der hoffnungslosen Optimisten ist Angelina Boerger bei uns zu Gast. Die Wissenschaftsjournalistin hat mit Ende 20 ihre ADHS-Diagnose bekommen, darüber den Bestseller „Kirmes im Kopf“ geschrieben und ist heute eine der bekanntesten Stimmen zum Thema Neurodiversität.

Mit Basti Campmann (Kasalla) und Sarah Brasack (Kölner Stadt-Anzeiger) spricht sie darüber, warum sich ihre Diagnose wie eine Befreiung angefühlt hat, warum ADHS bei Mädchen und Frauen so oft übersehen wird und warum ein vergessener Schlüssel noch lange kein ADHS ist. Sie erklärt den Unterschied zwischen Neurodiversität und Neurodivergenz, räumt mit Klischees über Autismus auf und erzählt, warum neurodivergente Menschen die Kanarienvögel unserer Gesellschaft sind.

Außerdem: Was hinter dem Anstieg der Diagnosen steckt, was TikTok-Selbsttests taugen, was Medikamente können und was nicht, und warum ein IT-Unternehmen gezielt autistische Menschen einstellt. Und es geht um ganz konkrete Ideen für mehr Teilhabe: von der stillen Stunde im Supermarkt bis zu Ruhezonen auf Konzerten. Angelina Boergers Buch „Normal war nie der Plan“ ist gerade beim Kölner Verlag Kiwi erschienen.

Über den Podcast „Hoffnungslose Optimisten“

Es geht nicht darum, sich die Lage schönzureden. Allerdings hat bislang noch niemand den Beweis erbracht, dass Jammern die Welt verändert. Was also können wir tun? Wer inspiriert uns? Wie bleiben wir in Köln und in diesem Universum radikal positiv? „Hoffnungslose Optimisten“ heißt der Podcast von Basti Campmann, Sänger der Band Kasalla, und Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, den es seit Oktober 2026 auf allen gängigen Podcast-Kanälen gibt.

Alle zwei Wochen freitags sprechen Basti und Sarah in ihrem Podcast mit Gästen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen: Menschen, die etwas Besonderes können, die uns etwas erklären, etwas riskieren, etwas bewegen oder einen anderen Blick auf die Gegenwart möglich machen.

Immer wieder finden die Podcasts auch live statt, wenn die beiden Podcast-Hosts ins Kasalla-Brauhaus „Marie & Johann“ auf der Aachener Straße in Köln einladen. Der nächste Live-Termin ist am 24. November - hier gibt es weitere Infos und Tickets.

Wer Lust hat, bei einem der Gespräche dabei zu sein und Mitglied des Clubs der hoffnungslosen Optimisten zu werden: Folgt der Instagram-Seite „Hoffnungslose Optimisten“ für mehr Infos.

Alle Einnahmen der Live-Podcasts gehen an „Wir helfen“, die Hilfsaktion für Kinder des „Kölner Stadt-Anzeiger“.