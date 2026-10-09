Es geht nicht darum, sich die Lage schönzureden. Allerdings hat bislang noch niemand den Beweis erbracht, dass Jammern die Welt verändert. Was also können wir tun? Wer inspiriert uns? Wie bleiben wir in Köln und in diesem Universum radikal positiv? „Hoffnungslose Optimisten“ heißt der Podcast von Basti Campmann, Sänger der Band Kasalla, und Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, den es seit Oktober 2026 auf allen gängigen Podcast-Kanälen gibt. Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat sprechen Basti und Sarah in ihrem Podcast mit Gästen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen: Menschen, die etwas Besonderes können, die uns etwas erklären, etwas riskieren, etwas bewegen oder einen anderen Blick auf die Gegenwart möglich machen.

In der ersten Folge sprechen die beiden mit dem Kölner Rapper Eko Fresh. Hier kannst du in die Folge reinhören!

Immer wieder finden die Podcasts auch live statt, wenn die beiden Podcast-Hosts ins Kasalla-Brauhaus „Marie & Johann“ auf der Aachener Straße in Köln einladen. Wer Lust hat, bei einem der Gespräche dabei zu sein und Mitglied des Clubs der hoffnungslosen Optimisten zu werden: Folgt der Instagram-Seite „Hoffnungslose Optimisten“ für mehr Infos. Alle Einnahmen der Live-Podcasts gehen an „Wir helfen“, die Hilfsaktion für Kinder des „Kölner Stadt-Anzeiger“.