Kölner Rapper Eko Fresh„Jeder hat eine Vergangenheit, aber nicht jeder eine Zukunft“

Willkommen im Club der hoffnungslosen Optimisten! In unserer allerersten Folge, live aufgezeichnet vor Publikum, sitzt ein Gast bei uns, der Optimismus quasi im Namen trägt: Eko Fresh.

Mit Basti Campmann von Kasalla und Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadt-Anzeiger, spricht Ekrem Bora über die AfD-Wahlergebnisse, seinen Song gegen Friedrich Merz und die Frage, warum er trotzdem Optimist bleibt. Er erzählt von seinem Opa, bei dem die Koffer immer gepackt im Flur standen, vom frühen Ruhm als Teenie-Star, vom Absturz und Neuanfang in Kalk und davon, wie er nicht zum Arsch geworden ist. Außerdem: eine bisher unbekannte Freestyle-Rede von Olaf Scholz, ein Wrestling-Kampf gegen einen echten Brecher, 70 Auftritte am Ballermann, ein Kinder-Rap-Album über Zähneputzen, die Entstehung von „Jröne Papajeie“ mit Kasalla und Ekos ganz persönlicher Döner-Guide für Köln.

Der Podcast „Hoffnungslose Optimisten“

Zweimal im Monat laden Basti Campmann und Sarah Brasack Menschen in ihren Podcast ein, die etwas Besonderes können, etwas riskieren oder uns eine neue Perspektive zeigen. Bei den Live-Abenden bleibt der Gast bis zum Schluss geheim. Und egal, wie schwer das Thema: Sie gehen immer mit einer Prise Hoffnung raus. Die Einnahmen der Live-Abende gehen an „Wir helfen“, der Hilfs-Aktion für Kinder des „Kölner Stadt-Anzeiger“.