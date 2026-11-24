Wann warst du das letzte Mal bei der Psychotherapeutin, einfach so, zur Vorsorge? In dieser Folge des Podcasts „Hoffnungslose Optimisten“ ist Sandra Sangsari zu Gast. Sie ist Psychotherapeutin aus Köln und hat früher in der Psychiatrie und in der Forensik gearbeitet. Und sie ist Bastis Therapeutin, seit vielen Jahren.

Mit Basti Campmann (Kasalla) und Sarah Brasack (Kölner Stadt-Anzeiger) spricht Sandra darüber, warum wir mit einem gebrochenen Bein sofort zum Arzt gehen, eine verletzte Seele aber oft jahrelang ignorieren. Es geht darum, warum Therapie wie Training im Fitnessstudio sein kann, warum Männer seltener Hilfe suchen und warum sich eine Depression bei ihnen oft als Wut zeigt. Und es geht darum, was man tun kann, wenn man auf der Warteliste festhängt.

Außerdem: was Mental Load wirklich bedeutet und warum Nein-Sagen so schwerfällt. Sandra erzählt, wie es war, als junge Therapeutin allein mit zwanzig Männern in einer forensischen Gruppentherapie zu sitzen. Und es geht darum, was Instagram mit unserem Selbstbild macht, wie Kinder lernen, über Gefühle zu sprechen, und was hinter Sandras Motto „BeYOUtiful“ steckt. Eine Folge über den Mut, hinzuschauen.

Der Podcast „Hoffnungslose Optimisten“

Zweimal im Monat laden Basti Campmann und Sarah Brasack Menschen in ihren Podcast ein, die etwas Besonderes können, etwas riskieren oder uns eine neue Perspektive zeigen. Bei den Live-Abenden bleibt der Gast bis zum Schluss geheim. Und egal, wie schwer das Thema: Sie gehen immer mit einer Prise Hoffnung raus. Die Einnahmen der Live-Abende gehen an „Wir helfen“, die Hilfs-Aktion für Kinder des „Kölner Stadt-Anzeiger“.