In dieser Folge „Talk mit K“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“ spricht Podcast-Moderatorin Sarah Brasack mit Vassili Golod, der als Korrespondent für die ARD in Kyiv arbeitet und bald als Leiter des ARD-Magazins Monitor nach Köln wechselt. Im Live-Podcast, aufgenommen im Schauspiel Köln am 20. November, zieht er eine Bilanz des russischen Angriffskriegs, der in seinen fünften Winter geht. Luftalarm ist für viele Menschen in der Ukraine mittlerweile eine permanente Realität, auch in der Hauptstadt. Golod erzählt von Schulen, die tief unter der Erde gebaut wurden.

Die Klassenräume sind liebevoll ausgestattet, haben aber keine Fenster, und Kinder verbringen dort einen großen Teil ihres Schultags. Auch die Erwachsenen geraten an Grenzen. Golod sagt offen, dass das Abstumpfen vielleicht das Gefährlichste an der Lage sei, und beschreibt, wie er selbst nach Nächten ohne Schlaf irgendwann nicht mehr sicher weiß, ob gerade Alarm ist. Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs sind die Angriffe von russischer Seite auf die Energieinfrastruktur, die zu häufigen Strom- und Heizungsausfällen führen. Golod ordnet auch die vor kurzer Zeit erfolgte Zerstörung der Krimbrücke als militärisch und symbolisch bedeutsam ein, zumal diese kurz vor dem viel diskutierten Gipfeltreffen Putins mit Xi und Trump getroffen wurde. Die Debatte über Starlink, die Elon Musk nach Belieben steuere, mache sichtbar, so Golod, wie abhängig auch Europa von einzelnen Technologieanbietern ist. Golod sieht darin eine dringende Warnung für Deutschland, bei der eigenen Verteidigung unabhängiger zu werden.

Neue Podcast-Folge jeden Donnerstag

Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Podcast-Folge „Talk mit K“, dem Talkformat des „Kölner Stadt-Anzeiger“, moderiert von Sarah Brasack und Anne Burgmer. Sie können ihn entweder hier oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Deezer hören und kostenfrei abonnieren. Suchen Sie dort nach „Talk mit K“ oder „Kölner Stadt-Anzeiger“. Wenn Sie dem Podcast folgen, verpassen Sie keins der künftigen Gespräche. Eine Übersicht aller Podcasts des Kölner Stadt-Anzeiger gibt es hier.