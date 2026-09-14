Ein Selfie von Alice Weidel hat am Wochenende hohe Wellen geschlagen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende und die Berliner AfD-Landeschefin Kristin Brinker unterbrachen am Samstag (12. September) ihre Wahlkampf-Tour durch die Hauptstadt für eine kurze Mittagspause. Das von Weidel auf der Plattform X veröffentlichte Foto zeigt die beiden Politikerinnen auf den Rücksitzen eines Fahrzeugs mit heller Lederausstattung. Sie halten belegte Brötchen in der Hand und lächeln in die Kamera.

Nach Einschätzung von Beobachtern handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Audi A8, ein Oberklasse-Modell, das häufig für repräsentative Zwecke und längere Fahrten von Politikern genutzt wird. Zunächst vermuteten einige User, es handele sich dabei um einen Mercedes-Maybach. Diese Vermutung schlug hohe Wellen.

Die Aufnahme entstand offenbar während der Fahrt oder an einer kurzen Zwischenstation. Im Hintergrund sind durch die Heckscheibe weitere Fahrzeuge und ein Stück Straße zu erkennen.

Selfie von Alice Weidel schlägt hohe Wellen

Die Wahl-Schweizerin begleitete den Beitrag mit den Worten: „Infostand-Tour durch Berlin: Kleine Mittagspause mit Kristin Brinker!“ Die Aktion stand im Zusammenhang mit den anstehenden politischen Aktivitäten der Partei in der Hauptstadt.

Das Bild löste in den sozialen Medien gemischte Reaktionen aus, vor allem große Empörung über das luxuriöse Auto. Während einige Anhänger die Szene als authentischen Einblick in den Wahlkampf-Alltag werteten, kritisierten andere den Kontrast zwischen dem luxuriösen Interieur des Audi A8 und dem Bild einer bürgernahen Infostand-Arbeit.

Alice Weidel lebt mit Partnerin in der Schweiz

Einige Nutzer spekulierten über den genauen Fahrzeugtyp, andere kommentierten ironisch die „Mittagsversorgung im Fond“. Ob das Fahrzeug privat, von der Partei oder von einem Dienstleister gestellt wurde, blieb zunächst offen.

Über das Privatleben von Alice Weidel ist öffentlich nur wenig bekannt. Die umstrittene AfD-Politikerin lebt seit vielen Jahren mit ihrer Partnerin, der Schweizer Filmproduzentin Sarah Bossard mit sri-lankischen Wurzeln, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Das Paar zieht zwei Söhne groß. Ihre Familie hat ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz, während Weidel Deutschland weiterhin als Wohn- und Steuerort angibt. (red)