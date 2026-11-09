Die Tech-Managerin Alice Huang soll bei einer Affäre mit Nvidia-Chef Jensen Huang Spionage für China betrieben haben. Öffentlich ist nur wenig bekannt über die auch als Huang Le bekannte Frau, die Managerin bei dem auf Rechenzentren spezialisierten Unternehmen Megaspeed International mit Sitz in Singapur sein soll. Das wissen wir über die mutmaßliche Spionin und die Firma:

Wer ist Alice Huang?

Alice Huang ist nach einem Bericht der „New York Times“ (NYT) chinesische Staatsbürgerin und wurde von Peking rekrutiert, um Informationen über Jensen Huang zu sammeln, den 63-jährigen Chef des US-Computerchip-Riesen Nvidia. Die beiden teilen zwar denselben Nachnamen, sind aber nicht verwandt.

Alice Huang spricht gutes Englisch und ist gut vernetzt in den Chefebenen der weltweiten KI-Chip-Industrie, wie die Zeitung in Berufung auf gut unterrichtete Quellen berichtete. Der Sektor ist für die USA und China ein hochsensibles Feld: Die beiden Staaten liefern sich ein Wettrennen um fortschrittliche KI-Systeme mit möglichem Einsatz für militärische Zwecke.

Eine Onlinesuche brachte ein kurzes Profil von Alice Huang auf den Seiten einer chinesischen Fondsdatenbank zutage: Demnach arbeitete sie zuvor unter anderem bei der Bank HSBC sowie als Reporterin für das chinesische Staatsfernsehen CCTV sowie den Sender Hunan TV. Eine Verifizierung der Angaben war zunächst nicht möglich.

Was ist über ihre Beziehung zu Jensen Huang bekannt?

In der vergangenen Woche hatten Medien über eine enge Beziehung der beiden berichtet. Jensen Huang räumte in einer am Sonntag versendeten Erklärung an die Nvidia-Belegschaft eine außereheliche Beziehung ein und erklärte, es tue ihm „zutiefst leid“, seiner Frau „untreu“ gewesen zu sein.

Ein im Onlinedienst Linkedin veröffentlichtes Foto von einer Branchenparty im Jahr 2024 zeigt den wie üblich in Lederjacke gekleideten Jensen Huang neben einer langhaarigen Frau mit funkelndem Schmuck. Bei ihr soll es sich um Alice Huang handeln.

Im darauffolgenden Jahr nahmen die beiden an einem Dinner in einem chinesischen Restaurant in Taipeh teil, das Jensen Huang während der taiwanischen Tech-Messe Computex veranstaltete. Journalisten filmten die Szenerie von draußen durch die Glasfenster und -türen: Zu sehen ist, wie sich Jensen Huang und eine als Alice Huang identifizierte Frau in einem pinken Kleid unter die anderen Gäste mischen.

Aufnahmen zeigen auch, wie Jensen Huang einmal seinen Arm um die Frau legt, die ihn auf die rechte Wange küsst. Auch ist zu sehen, wie sie dem Nvidia-Chef nach einem Gespräch mit Journalisten wieder ins Restaurant folgt und dabei mit ihren Fingern über seinen unteren Rücken streicht. Später verlassen beide die Örtlichkeit im selben Wagen.

Was ist Megaspeed?

US-Beamte kamen im vergangenen Jahr zum Schluss, dass Alice Huang den Nvidia-Chef als Spionin ins Visier gefasst hatte, wie „Wall Street Journal“ und „NYT“ berichteten. Zu diesem Zeitpunkt soll sie eine Top-Managerin bei der Rechenzentrumsfirma Megaspeed International gewesen sein.

Das Unternehmen vermietet Rechenleistung an andere Firmen, um KI-Anwendungen auszuführen und zu trainieren. Auf der Megaspeed-Webseite heißt es, das Unternehmen sei „ein zentraler Geschäftspartner von Nvidias Cloud-Geschäft für Rechenleistung im asiatisch-pazifischen Raum“. Nach Angaben der singapurischen Regierung hieß das Unternehmen zuvor 7Road International, was auf Verbindungen zur chinesischen Gaming-Firma 7Road hindeutet.

Megaspeed hat nach eigen Angaben auf Linkedin Büros in Singapur, Malaysia und Indonesien. Bei einem Anruf bei der auf der Megaspeed-Webseite angegebenen Nummer erreichte AFP jemanden, der angab, das Unternehmen nicht zu kennen und dass es sich um einen privaten Anschluss handele.

Half Megaspeed China dabei, US-Exportbeschränkungen für Computerchips zu umgehen?

Die US-Regierung untersucht Megaspeed laut „NYT“ seit 2024 wegen der potenziellen Umgehung von Beschränkungen für den Chipexport nach China. Washington limitiert die Ausfuhr von Nvidias modernsten Computerchips nach China und begründet dies mit Bedenken für die nationale Sicherheit.

Zugleich soll die Firma im Zentrum von Ermittlungen in Singapur stehen: „NYT“ zufolge wurde Alice Huang dort 2025 von den Behörden befragt. Auch „Bloomberg News“ berichtete im vergangenen Jahr über eine singapurische Untersuchung zum Vorwurf des Chip-Schmuggels nach China. Megaspeed erklärte dazu im Dezember des vergangenen Jahres, der Bericht enthalte „irreführende Informationen und falsche Unterstellungen, darunter Andeutungen, dass wir in illegale Chip-Transfers beteiligt sein könnten“. (afp)