Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, bleibt in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof habe die Haftbeschwerde des Beschuldigten mit Beschluss vom 25. November verworfen, teilte ein Sprecher des höchsten deutschen Strafgerichts auf Anfrage der dpa mit. (Az. StB 62/26)

Die Bundesanwaltschaft hatte Hanning und dessen ehemaligen Büroleiter Manfred D. Anfang Oktober festnehmen lassen. Sie wirft ihnen vor, vermutlich 2010 vereinbart zu haben, dass D. dem fünf Jahre zuvor aus dem Amt geschiedenen Hanning gegen Bezahlung fortlaufend wertvolle BND-Erkenntnisse besorgen solle. Diese Informationen soll Hanning gewinnbringend bei seiner Beratertätigkeit verwertet haben.

Ex-BND-Chef August Hanning bleibt in Untersuchungshaft

Die oberste Anklagebehörde Deutschlands wirft Hanning geheimdienstliche Agententätigkeit, landesverräterische Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen und versuchten Landesverrat vor. Er sitzt seit seiner Festnahme aufgrund eines BGH-Haftbefehls in Untersuchungshaft. Dagegen wollte er sich mit einer Haftbeschwerde wehren – ohne Erfolg.

Anwalt Leon Kruse: Untersuchungshaft ist unverhältnismäßig

Hannings Anwalt, Leon Kruse, sagte der dpa vor der BGH-Entscheidung, er habe darin ausgeführt, warum aus seiner Sicht kein dringender Tatverdacht bestehe und es insbesondere an dem Haftgrund der Fluchtgefahr fehle. Die Untersuchungshaft sei außerdem unverhältnismäßig. Die weiteren Ermittlungen würden zeigen, „dass Herr Hanning keine Staatsgeheimnisse verraten hat und auch nie die Absicht dazu hatte“, so Kruse.

Im Interview mit dem Spiegel erläuterte er: „Angesichts seines Alters, seines Gesundheitszustands und der zu erwartenden Verfahrensdauer erscheint es mir äußerst fraglich, ob es überhaupt noch zu einem rechtskräftigen Urteil kommen kann. Auch deshalb ist die Untersuchungshaft nach der Rechtsprechung unverhältnismäßig, weil sie unter solchen Umständen den Charakter einer vorweggenommenen Strafhaft anzunehmen droht.“ (dpa/red)