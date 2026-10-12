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Nach Bas-RücktrittKlingbeil kündigt Neuwahl der SPD-Führung an

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Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, gibt in der SPD-Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus ein Pressestatement zum Rücktritt seiner Co-Vorsitzenden Bas.

Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, gibt in der SPD-Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus ein Pressestatement zum Rücktritt seiner Co-Vorsitzenden Bas.

Copyright: Kay Nietfeld/dpa

Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich die SPD-Führung geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin.

Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas will die SPD auf einem Bundesparteitag Ende des Jahres ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich die SPD-Führung geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin. Ob er selbst noch einmal antritt, teilte er nicht mit. (dpa/red)

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