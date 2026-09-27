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Berlin-BündnisGrüne und SPD stehen vor einer fürchterlichen Entscheidung

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Spitzenkandidatin Elif Eralp (r.) stimmt auf dem Landesparteitag der Berliner Linken für Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen.

Spitzenkandidatin Elif Eralp (r.) stimmt auf dem Landesparteitag der Berliner Linken für Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen. 

Copyright: Sebastian Gollnow/dpa

Es gibt kein Naturgesetz, das ein Linksbündnis in Berlin erzwingt. Die Parteichefs von Grünen und SPD müssen jetzt Führung zeigen

Dass die Linke in Berlin eine Diffamierungskampagne beklagt, war zu erwarten. Dass aber Grüne und SPD, die Elif Eralp den Steigbügel ins Rote Rathaus halten sollen, eine Alternativlosigkeit konstruieren, lässt sich schwer ertragen.

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