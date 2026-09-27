Es gibt kein Naturgesetz, das ein Linksbündnis in Berlin erzwingt. Die Parteichefs von Grünen und SPD müssen jetzt Führung zeigen
Berlin-BündnisGrüne und SPD stehen vor einer fürchterlichen Entscheidung
Ein Kommentar von Jochen Gaugele
2 min
Dass die Linke in Berlin eine Diffamierungskampagne beklagt, war zu erwarten. Dass aber Grüne und SPD, die Elif Eralp den Steigbügel ins Rote Rathaus halten sollen, eine Alternativlosigkeit konstruieren, lässt sich schwer ertragen.
Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!