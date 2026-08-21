Die Deutsche Bischofskonferenz hat das Schweigen israelischer Politiker zu den Äußerungen von Polizeiminister Itamar Ben-Gvir kritisiert. „Es ist befremdlich, dass die israelische Politik bisher dazu schweigt und anscheinend nicht willens oder in der Lage ist, offensichtlich rechtsextreme Kräfte aus den Machtzentren zu entfernen“, sagte der Paderborner Erzbischof Udo Markus Bentz, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Naher und Mittlerer Osten, der Deutschen Presse-Agentur. Eine politische Folge davon sei die wachsende internationale Isolation Israels.

Der rechtsextreme Minister Ben-Gvir hatte gezielte Tötungen von Palästinensern im Gazastreifen verlangt. „Ich denke, dass man gezielte Tötungen in Gaza ausführen sollte, jede Nacht 30, 40 (Menschen) entfernen“, hatte er gesagt. Er beziehe sich dabei nicht nur auf militante Palästinenser, die eine unmittelbare Gefahr darstellten, hatte er gesagt. Die Äußerungen hatten international Entsetzen und Proteste ausgelöst.

„Erschreckendes Ausmaß an Verrohung und Menschenverachtung“

Bischof Bentz warf Ben-Gvir „ein erschreckendes Ausmaß an Verrohung und Menschenverachtung“ vor. Die Äußerungen widersprächen nicht nur dem christlichen, sondern dem biblischen Menschenbild, das Christen und Juden miteinander verbinde.

Es sei überflüssig zu erwähnen, dass solche Äußerungen eine Lösung des Nahostkonflikts in weite Ferne rückten. „Das gilt nicht nur für Gaza, sondern auch für das Westjordanland, wo die völlig außer Rand und Band geratene Siedlergewalt vom israelischen Staat nicht wirkungsvoll kontrolliert wird“, sagte Bentz. „Rhetorische Brandfackeln, die von einem hochrangigen Vertreter des Staates geworfen werden, nähren das Feuer des Hasses und den Vernichtungswillen auf allen Seiten.“ (dpa/red)