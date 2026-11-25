Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat drei mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Sie wirft den 14- bis 15-Jährigen vor, Mitglieder einer rechten Terrorgruppe zu sein, die einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winden (Luhe) geplant habe. In mehreren Bundesländern fanden Durchsuchungen statt.

Die Vereinigung soll aus der sich schnell radikalisierenden Internetgruppe „Terror 18“ entstanden sein. „Die Mitglieder dieser Gruppierung eint eine tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft.

Polizei verhindert mutmaßlich geplanten Anschlag

Ihr Ziel sei es gewesen, im Namen von „Terror 18“ schwerste Straftaten zu begehen - vor allem Brandstiftung und Gewalttaten bis hin zur gezielten Tötung von Ausländern und politischen Gegnern. Den für Ende Oktober mutmaßlich geplanten Anschlag auf ein Flüchtlingsheim in Niedersachsen habe die Polizei verhindern können.

Das Verfahren geht nach Angaben der Bundesanwaltschaft auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zurück. Zu der Gruppe sollen auch drei weitere Beschuldigte gehören, die bereits in Untersuchungshaft sitzen. Die Bundesanwaltschaft hat auch die Ermittlungen gegen diese drei Verdächtigen von den bisher zuständigen Staatsanwaltschaften übernommen.

Bundesweite Durchsuchungen gegen weitere Beschuldigte

Die Festnahmen am Mittwoch erfolgten im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, dem niedersächsischen Landkreis Helmstedt und in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Zeitgleich fanden bundesweit Durchsuchungen statt - in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen. Insgesamt waren rund 70 Beamte des Bundeskriminalamts und Polizeikräfte der beteiligten Länder im Einsatz.

Die Durchsuchungen richteten sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft auch gegen vier weitere Verdächtige im Alter von 14 bis 16 Jahren, die auf freiem Fuß sind. Ihnen werde teils die Unterstützung der terroristischen Vereinigung, teils die Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen.

Beschuldigte waren „Jugendliche mit Verantwortungsreife“

Zwei der festgenommenen Beschuldigten sollen heute einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob die Jugendlichen in Untersuchungshaft kommen. Der dritte Beschuldigte wird am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die drei Festgenommenen als Jugendliche „mit Verantwortungsreife“ handelten. Das bedeutet, dass sie zur Tatzeit reif genug waren, um das Unrecht ihrer Tat einzusehen und ist eine Voraussetzung dafür, dass sie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Wie die Justiz mit Straftaten von Jugendlichen umzugehen hat, ist im Jugendgerichtsgesetz geregelt. (dpa/red)