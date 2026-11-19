Die Cyberattacken auf Kühlanlagen in Supermärkten könnten auf das Konto mehrerer Hackergruppen gehen. Davon geht Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) aus. Die Angriffe hätten im Oktober und November in mehreren Wellen stattgefunden. Das spreche dafür, dass unterschiedliche Gruppierungen beteiligt gewesen sein könnten, sagte Dobrindt am Donnerstag in Berlin.

„Wir haben bei den Kühlanlagen nicht nur den Verdacht, dass sich eine Gruppierung dahinter verbirgt“, erklärte der Innenminister bei der Vorstellung des aktuellen Lagebilds des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Offenbar habe ein erster erfolgreicher Angriff weitere Gruppen dazu animiert, ähnliche Attacken zu versuchen.

Steckt der Iran hinter den Cyberattacken?

Dass der Iran hinter den Angriffen steckt, hält Dobrindt dennoch für möglich. Frankreich hatte zuvor eine Cybereinheit der iranischen Revolutionsgarden für die Attacken im Oktober verantwortlich gemacht. Diese Zuordnung könne „auf jeden Fall zutreffen“, sagte der Innenminister.

Deutschland habe bislang allerdings keine eigene Zuordnung vorgenommen. Der Grund: Die Bundesregierung gehe derzeit davon aus, dass mehr als eine Angreiferstruktur beteiligt gewesen sein könnte. Ob es noch eine offizielle Einschätzung zu den Verantwortlichen geben wird, sei offen.

Ausgeschaltete Kühlung verursacht hohe Schäden

Die Folgen der Cyberattacken waren erheblich: Hacker hatten in Deutschland und zahlreichen weiteren europäischen Ländern die Kühlfunktionen von Supermärkten ausgeschaltet. Dadurch stiegen die Temperaturen in den Anlagen. Zahlreiche Lebensmittel mussten entsorgt werden, für die betroffenen Märkte entstand ein hoher finanzieller Schaden.

Im Supermarkt ICA Kvantum in Schweden werden die Tiefkühlschränke geleert und Waren in Einkaufswagen geladen, um entsorgt zu werden. Europaweit hatten Cyberkriminelle Kühlanlagen in Supermärkten angegriffen. (Archivbild) Copyright: Johan Nilsson /TT/TT News Agency

Besonders stark traf es Frankreich. Nach Angaben der dortigen Regierung waren Kühlsysteme an mehr als 700 Standorten betroffen. Auch Anlagen des französischen Blutspendedienstes wurden angegriffen. Für diesen Vorfall machte Paris bislang allerdings keine konkrete Zuordnung.

BSI warnt vor unzureichend geschützten Geräten

BSI-Präsidentin Claudia Plattner sieht in den Angriffen ein grundsätzliches Sicherheitsproblem. Viele Geräte, die über das Internet vernetzt sind, seien nicht ausreichend geschützt und damit ein leichtes Ziel für Hacker.

„Diese Sorglosigkeit müssen wir uns abgewöhnen“, mahnte Plattner. Geräte, die über das Internet gesteuert werden können, müssten entsprechend abgesichert sein. Als eine mögliche Schutzmaßnahme nannte sie die Mehrfaktor-Authentifizierung beim Zugriff.

Für Deutschland zog die BSI-Chefin zugleich eine begrenzte Bilanz: Hierzulande sei es bei einzelnen Vorfällen geblieben. Betroffen gewesen seien lediglich kleinere Supermarktketten. Zudem hätten sich einige Angriffe durch Gegenmaßnahmen abwehren lassen. (afp)