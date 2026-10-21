Sein freundlicher Kurs gegenüber Moskau und Kremlchef Wladimir Putin sorgen immer wieder für Aufsehen. Nun hat sich mit Anthony Scaramucci auch ein früherer Mitarbeiter zu US-Präsident Donald Trumps Beziehung zum russischen Machthaber geäußert – und dabei deutliche Worte gewählt.

Scaramucci, der während Trumps erster Amtszeit kurzzeitig Kommunikationsdirektor im Weißen Haus war, legte im Podcast „The 1600“ nun eine „Checkliste“ vor, die dafür sprechen soll, dass Trump in Diensten Putins stehe.

„Er tut jede einzelne Sache, die Putin will“

„Eine der größten außenpolitischen Erfolgsgeschichten der russischen Geschichte nach dem Zarenreich ist die Wahl von Donald Trump“, sagte Scaramucci in dem Podcast und fügte hinzu: „Man kann annehmen, dass er kein Agent Putins ist, aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen: Er tut jede einzelne Sache, die Putin will.“ Würde man diese Liste durchgehen, bekäme Trump für die Umsetzung eine „Eins mit Sternchen“, hieß es weiter von Scaramucci.

Anthony Scaramucci, war im Juli 2017, während Donald Trumps erster Amtszeit, kurzzeitig Kommunikationsdirektor im Weißen Haus. (Archivbild) Copyright: picture alliance / Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

„Ich glaube, er wurde von Putin kompromittiert. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein anderer amerikanischer Präsident sich so verhalten würde“, führte Trumps ehemaliger Mitarbeiter aus und zählte konkret die Schwächung der Nato, die Drohungen gegen Grönland und den Abzug von US-Truppen aus Westeuropa auf.

„Ich gehe davon aus, dass Donald Trump ein Agent Putins ist“

Auf der Plattform X bekräftigte Scaramucci nach seinem Podcast-Auftritt seine Vorwürfe – und verschärfte seine Anschuldigungen sogar noch. „Ich gehe davon aus, dass Trump ein Agent Putins ist“, schrieb Scaramucci dort und veröffentlichte eine „Checkliste“ mit fünf Punkten, die seine Einschätzung untermauern soll.

Neben den bereits genannten Punkten führt Scaramucci dort auch den amerikanischen Ausstieg aus dem Abkommen über die Entwicklung von Mittelstreckenraketen und Trumps Gleichgültigkeit gegenüber der russischen Unterstützung für den Iran an.

Anthony Scaramucci veröffentlicht Liste auf X

In einem weiteren Beitrag auf der Plattform X veröffentlichte Scaramucci wenig später eine noch längere Liste, in der er 20 Entscheidungen Trumps seit 2017 aufzählt. „Hier ist, was Präsident Trump seit 2017 für Wladimir Putin getan hat“, schrieb der ehemalige Kommunikationschef im Weißen Haus dazu.

Trumps Politik habe mit seinem Slogan „America First“ nichts zu tun, lautete Scaramuccis Fazit. „Man könnte niemals eine derartige Liste all der Dinge erstellen, die ein Präsident für Selenskyj oder für die NATO getan hat“, schrieb der ehemalige Pressesprecher mit Blick auf Trumps Umgang mit dem westlichen Militärbündnis und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. „Fragen Sie sich selbst, warum.“