Vorwurf von „ballistischem Terror“Fünf Tote bei neuen Angriffen in der Ukraine und Russland

Bei neuen gegenseitigen Angriffen Russlands und der Ukraine sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Bei einem russischen Drohnenangriff seien zwei Menschen in Charkiw getötet worden, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag in Onlinenetzwerken. Dem örtlichen Gouverneur Oleh Synehubow zufolge wurden 23 Menschen verletzt.

Selenskyjs Angaben nach wurden zudem acht Menschen in Odessa verletzt. In der Stadt Pawlohrad seien neun Menschen verletzt worden.

Selenskyj warf Russland „ballistischen Terror“ vor und erklärte, 61 Raketen verschiedenen Typs seien in den vergangenen Tagen auf die Ukraine abgefeuert worden. „Mehr Druck, mehr Sanktionen gegen Russland und mehr Luftabwehr für die Ukraine sind nötig“, fuhr der ukrainische Präsident fort.

In Russland wurden bei einem ukrainischen Drohnenangriff drei Menschen getötet, wie der Gouverneur der Region Belgorod, Alexander Schuwajew, erklärte. 25 Menschen seien verletzt worden.

Nach Angaben der UNO ist die Zahl der getöteten Zivilisten im Ukraine-Krieg im laufenden Jahr gestiegen. Der Krieg begann im Februar 2022 mit der großangelegten russischen Offensive gegen die Ukraine. Anzeichen für eine Friedensvereinbarung gibt es bislang nicht. (afp)