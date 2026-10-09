Die USA wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump große Mengen Diesel aus Russland beziehen. Er habe bei einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine entsprechende Vereinbarung getroffen, schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Die Ankündigung bedeutet eine Abkehr vom bisherigen amerikanischen Druck auf Moskau wegen des Krieges gegen die Ukraine.

Russland solle zunächst umgehend mehr als 300.000 Tonnen Diesel liefern, im November weitere 500.000 Tonnen und kurz darauf eine Million Tonnen, erklärte Trump. Innerhalb kurzer Zeit sollten nochmals drei Millionen Tonnen folgen.

Die Ankündigung erfolgt angesichts hoher Kraftstoffpreise vor den US-Zwischenwahlen im November. Erst im vergangenen Monat hatte Trump ein umfassendes Sanktionsgesetz gegen Russland unterzeichnet. Es richtet sich unter anderem gegen russische Regierungsvertreter, Banken und eine Schattenflotte von Tankern und soll Russlands Einnahmen aus dem Energiesektor beschneiden. Zudem verbietet es neue US-Investitionen in Russland.

RND/AP