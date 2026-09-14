Der frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die deutsche Diplomatin Helga Schmid übernehmen gemeinsam den Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Der Stiftungsrat habe sich in einer Sitzung am Montag einstimmig für diese Doppelspitze entschieden, teilte die MSC mit. Stoltenberg und Schmid sollen die Aufgaben des langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Ischinger demnach rechtzeitig vor der 63. Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2027 übernehmen und die Konferenz dann als „gleichberechtigte Co-Vorsitzende“ leiten.

„Mit Jens Stoltenberg und Helga Maria Schmid übernehmen zwei der erfahrensten Diplomaten der Welt die Führung der Münchner Sicherheitskonferenz“, erklärte der Präsident des Stiftungsrates, Nikolaus von Bomhard. Es sei schwer, „sich ein besseres Team an der Spitze der MSC vorzustellen“. Ischinger zeigte sich „begeistert, dass der Stiftungsrat diesem hervorragenden Besetzungsvorschlag“ zugestimmt habe.

Schmid musste Baerbock den Vortritt lassen

Der 67-jährige Stoltenberg ist seit dem vergangenen Jahr Finanzminister seines Heimatlands Norwegen. Er war zuvor unter anderem Generalsekretär der Nato und norwegischer Ministerpräsident. Stoltenberg sollte ursprünglich schon 2025 den Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz übernehmen, sagte aber noch ab, da er in der Regierung des norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe den Posten des Finanzministers übernahm.

Schmid ist schon seit 2021 Vizepräsidentin des Stiftungsrats der MSC. Die Bundesregierung hatte die frühere Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europäischen Auswärtigen Dienstes 2024 als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Vollversammlung vorgeschlagen, im September 2025 übernahm dann aber die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Spitzenposten. (afp)