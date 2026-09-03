Rapper spricht von „Satire“Jens Spahn geht gegen Äußerungen von Ski Aggu in Video vor

CDU-Politiker Jens Spahn geht rechtlich gegen ein Video mit dem Rapper Ski Aggu vor. Die Inhalte des Videos seien komplett frei erfunden und erlogen, teilte Spahns Büro auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ski Aggu hatte Spahn in dem Video mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht - der Berliner Rapper sagt auf dpa-Nachfrage, es habe sich bei seinen Aussagen um reine Satire gehandelt. Spahns Büro teilte weiter mit: „Die Ersteller des Videos wurden anwaltlich abgemahnt, das Video wurde zwischenzeitlich gelöscht.“ Eine Strafanzeige werde gestellt.

Rapper war zu Gast in Livestream

Anlass ist ein Ausschnitt aus einem bereits vor rund zwei Wochen veröffentlichten Livestream auf der Plattform Twitch. Dort können Nutzer Inhalte in Echtzeit übertragen, Zuschauer können in Chats den Stream kommentieren. Der Rapper war zu Gast in dem Format „Almani Show“, das in einem Berliner U-Bahnhof aufgezeichnet worden war.

Ski Aggu rappt vor Fans auf einem Parkplatz des Discounters Lidl im Stadtteil Neukölln. (Archivbild) Copyright: Carsten Koall/dpa

In dem Video stellt Ski Aggu einen Zusammenhang zwischen Spahn und Drogenkonsum her. Kurz danach räumt er mehrfach ein, dass die Aussagen über den Politiker rausgeschnitten werden sollen, wenn das Video veröffentlicht werde. Das ist aber bei einem Livestream so nicht möglich.

Ski Aggu: Geschichte in Video „vollständig erfunden“

Ski Aggus Management schrieb auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Bei der im Stream erzählten Geschichte handelte es sich um eine vollständig erfundene und überspitzte satirische Erzählung und ausdrücklich nicht um einen Tatsachenbericht“. Der satirische Charakter sei im Zusammenhang mit dem veröffentlichten Video kenntlich gemacht worden.

Weiter hieß es: „Sowohl der Streamer als auch Ski Aggu haben in der Videobeschreibung und in den Kommentaren öffentlich klargestellt, dass die Geschichte satirisch und nicht wahr ist. Diese Hinweise waren für die Zuschauer sichtbar und haben eine entsprechend hohe Resonanz erhalten.“

Ski Aggu – selbstironisch und immer mit Skibrille

Ski Aggu, der mit bürgerlichem Namen August Jean Diederich heißt und aus dem Berliner Westen kommt, gehört derzeit zu den bekanntesten Rappern Deutschlands. Sein Markenzeichen ist eine Skibrille. In den sozialen Medien und bei seinen Auftritten inszeniert sich der Künstler gerne selbstironisch. Zu seinen bekanntesten Songs gehören „Party Sahne“ oder „Friesenjung“ mit Joost und Otto Waalkes, mit dem er 2023 die Spitze der deutschen Charts erreichte.

Spahn war im Juli im Zuge der Leihmutterschafts-Debatte als Unionsfraktionschef zurückgetreten. Er und sein Mann Daniel Funke hatten bekanntgegeben, mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden zu sein. Das wurde kritisiert, weil Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist und sich Spahns Partei klar gegen eine Legalisierung ausspricht. Er selbst hatte das in der Vergangenheit auch getan. (dpa)