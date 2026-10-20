Dass Kim Jong Un im Gegensatz zu seinem Volk in Nordkorea im Luxus lebt, ist kein Geheimnis. Der britische TV-Sender BBC hat nun weitere Beweise dafür gefunden.

Satellitenbilder, die von der BBC ausgewertet wurden, zeigen, wie vor der nordkoreanischen Küste bei Wonsan eine rund 80 Meter lange Luxus-Yacht mit 50-Meter-Pool und mehreren Wasserrutschen vor Anker liegt. Zusammen mit drei weiteren großen Schiffen befindet sich die Flotte in der Nähe einer weitläufigen Wohnanlage der Herrscher-Familie Kim.

Satellitenbilder zeigen mehrere Luxusyachten von Kim Jong Un

Den Aufnahmen zufolge lag die größte der Yachten mehrere Monate in einer Werft und wurde im Juli in die Gewässer vor der Kalma-Halbinsel verlegt. Dort verblieb sie über einen längeren Zeitraum an einem festen Standort.

Satellitenbilder zeigen die Luxusyachten von Kim Jong-un in Nordkorea. Copyright: Screenshot X

In der Nähe von Wonsan oder nahegelegenen Inseln wurden ebenfalls wiederholt drei weitere Schiffe mit Längen zwischen etwa 50 und 60 Metern gesichtet. Auf den Bildern sind auch kleinere Boote zu erkennen, die offenbar der Versorgung dienen.

BBC: Luxusflotte nahe Kim-Anwesen in Wonsan beobachtet

Die genaue Ausstattung dieser Luxusyacht lässt sich aus den Satellitenaufnahmen jedoch nicht ablesen. Zumindest eines der Schiffe war Berichten zufolge bereits zu Zeiten Kim Jong-Ils, Kim Jong Uns Vater, im Einsatz. Die BBC schätzt den Wert der kompletten Luxusflotte auf jeweils Dutzende Millionen US-Dollar.

Wem die Yachten genau gehören, ist unklar. Nach Einschätzung von Beobachtern kommen jedoch außer der Kim-Familie andere Eigentümer kaum infrage. Die pompöse Wohnanlage verfügt über Villen, einen privaten Flugplatz, einen Bahnhof und mehrere Anlegestellen.

Kim Jong Un genießt das Leben in Saus und Braus

Kim Jong Un soll einen großen Teil seiner Kindheit in dieser Region verbracht haben. Er hält auch seine Familie dort unter Verschluss.

Kim Jong Un raucht auch gerne. Copyright: AFP

Ein ehemaliger nordkoreanischer Regierungsbeamter, der ins Ausland geflohen ist, sagte der BBC: „Im Winter wurden sie in der Werft untergebracht. Sobald der Sommer kam, wurden sie hervorgeholt und zu Kim Jong-uns Villa oder in Richtung Kalma gebracht, wo sie zum Schwimmen und zur Erholung genutzt wurden.“ Nordkoreanische Staatsmedien stellen solche Aufenthalte üblicherweise als Inspektionen dar. Überläufer berichten jedoch, dass die Familie den Ort häufig zur Erholung nutzt.

Im Juli 2025 empfing Kim Jong-un den russischen Außenminister Sergej Lawrow an Bord einer Yacht vor Wonsan. Staatsmedien zeigten damals Bilder des Treffens mit Blick auf das neu eröffnete Resort Wonsan Kalma. Bei dem Schiff soll es sich um ein Modell des britischen Herstellers Princess Yachts handeln, das Kim seit mindestens 2013 besitzt. (red)