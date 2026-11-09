Rund 2800 Soldaten aus elf Ländern nehmen an dem ersten Militärmanöver der „Koalition der Willigen“ teil, mit dem die Ukraine unterstützt werden soll. Die Übung trägt den Namen „Koalicja 2026“ (Koalition 2026) und findet in Polen, im Luftraum über Rumänien sowie im westlichen Schwarzen Meer statt. Sie soll bis zum 22. November dauern. Unter Mitwirkung der Bundeswehr soll erprobt werden, wie sich ein dauerhafter Frieden nach einem Ende des Ukraine-Kriegs absichern ließe. Aus Moskau kommt erwartungsgemäß scharfe Kritik.

Die Gruppe entstand Anfang 2025, um die Ukraine zu unterstützen. Derzeit gehören rund 35 Länder dazu, die der Ukraine Waffen für ihren Abwehrkampf gegen Russland liefern oder humanitäre beziehungsweise finanzielle Hilfe leisten. Im Dezember 2025 beschloss die Koalition, eine multinationale Truppe aufzustellen, die einen möglichen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland absichern soll.

Manöver der Ukraine-Koalition

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte die Truppe Mitte Juli für einsatzfähig. Zugleich kündigte er überraschend erste Übungen in den Nachbarländern der Ukraine bereits für den Herbst an. Diese sollten laut Macron zeigen, „dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind – zu Land, in der Luft und zur See“.

Deutschland sagte seine Teilnahme erst nach anfänglichem Zögern zu. Wie der deutsche Beitrag zur multinationalen Truppe letztlich aussehen wird, ist damit allerdings noch nicht festgelegt. Darüber entscheiden laut Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich im Juli äußerte, ebenfalls die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag. Seine Worte lauteten: „Über Art und Umfang des deutschen Beitrags wird die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag ebenfalls entscheiden“.

Beteiligung der Bundeswehr am Manöver

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums stellt die Bundeswehr etwa zehn Stabsoffiziere sowie bis zu zwei Transportflugzeuge vom Typ A400M für die Luftbetankung bereit. Die Maschinen sollen von Deutschland aus operieren. Zudem unterstützt sie die Verlegung von Truppen durch Deutschland in das Übungsgebiet mit logistischen Leistungen. Das Land gilt als Drehscheibe für Truppenverlegungen nach Osten.

Deutlich umfangreicher sind die beiden Führungsnationen beteiligt. Großbritannien will nach eigenen Angaben rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden. Frankreich stellt laut Armeeangaben rund 1000 Soldaten bereit und setzt neben Kurzstrecken-Beobachtungsdrohnen auch Systeme zur Drohnenabwehr ein. Außerdem sind Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden dabei.

Was bei dem Manöver geübt wird

Nach britischen Angaben sollen die Verlegung von Soldaten sowie der Transport von Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Treibstoff simuliert werden. Die eingesetzten Kampfjets sollen trainieren, wie sie nach der Wiederöffnung des ukrainischen Luftraums zur Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beitragen könnten. Zudem sollen türkische Streitkräfte in Istanbul laut Angaben die Räumung von Seeminen üben, damit Handelsschiffe ukrainische Seehäfen wieder anlaufen können.

Moskau kritisiert den Aufbau der multinationalen Truppe. Ein Einsatz in der Ukraine kommt für Russland auch im Fall eines Waffenstillstands nicht infrage. Der Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, warf dem Westen vor, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Nach Angaben der Agentur Interfax sagte Schoigu in Moskau: „Die Übungen haben weniger defensiven Charakter, sondern sind vielmehr offensiver Natur“. Zuvor hatte bereits Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa Kritik geäußert. (dpa/red)