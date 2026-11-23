Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dringt auf einen Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommensteuer. „Wir müssen an der Seite der Menschen stehen, die jeden Tag etwas leisten. Sie erwarten zu Recht, dass am Ende des Monats auch etwas mehr von ihrem Einkommen übrig bleibt“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Und deshalb muss die kalte Progression ausgeglichen werden.“ Die CDU müsse sich schon fragen, so Kretschmer: „Soll ausgerechnet unter einer unionsgeführten Bundesregierung das Prinzip nicht mehr gelten, dass die kalte Progression ausgeglichen wird? Das war über Jahrzehnte selbstverständlich. Und das muss es auch bleiben.“

Söder mit Vorstoß zur kalten Progression

Die Diskussion um eine Senkung der kalten Progression hatte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder neu entfacht. Während einige Unionspolitiker in der Sache nun die Länder am Zug sehen, betonte die SPD, dass eine seriöse Gegenfinanzierung nicht in Sicht sei. Regierungssprecher Stefan Kornelius verwies darauf, dass die Debatte über die Haushaltsaufstellung „abgeschlossen“ sei.

Die kalte Progression bezeichnet den Effekt, dass bei Einkommenserhöhungen der Zuwachs ganz oder teilweise durch die Inflation und einen höheren Steuersatz aufgezehrt wird. Der Ausgleich dieses Effekts hat in den vergangenen Jahren stets geklappt – diesmal gelang die Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt bislang nicht. Für einen Ausgleich der kalten Progression wären rund vier Milliarden Euro nötig, knapp die Hälfte davon müsste der Bund beisteuern, den Rest Länder und Kommunen.

SPD will Gegenfinanzierung

Die Union dringt hier schon länger auf eine vollständige Kompensation und Söder hatte am Wochenende einen neuen Vorstoß dazu unternommen. In der „Bild am Sonntag“ verlangte der CSU-Chef einen Ausgleich auch im kommenden Jahr. Dies sei „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit“. Auch die SPD ist grundsätzlich dafür, pocht aber auf eine seriöse Gegenfinanzierung. Der CDU-Arbeitnehmerflügel bescheinigte Söder, er komme mit seinem Vorstoß „etliche Wochen zu spät“.

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf pochte auf eine solide Gegenfinanzierung und warnte vor „parteipolitischer Taktik“. Was geeint sei, könne umgesetzt werden, „alles weitere kann man dann für das nächste Jahr oder auch für die kommenden Jahre miteinander gerne diskutieren“, sagte er in Berlin. Außerdem sei „ausgereizt, was in diesem Haushalt möglich ist“, sagte Klüssendorf mit Blick auf den Etat für 2027. Und dieser sollte nun auch beschlossen werden.

Grüne werfen Söder „Selbstinszenierung“ vor

Das betonten auch Regierungssprecher Kornelius sowie ein Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), dessen Ressort den Haushalt erstellt hat. Zwar befürworte auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) den Ausgleich der kalten Progression, sagte sein Sprecher. Die Debatten darüber seien geführt worden und die Beratungen seien „abgeschlossen“. Es gebe im Moment, „keine Grundlage“, die Haushaltsberatungen damit zu „befrachten“.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann kritisierte Söder für dessen Verhalten und warf ihm „Selbstinszenierung“ vor. „Ich halte das für unverantwortlich, jetzt so zu tun, als würde er in der Rolle sein, Forderungen an die Regierung zu stellen“, sagte sie in Berlin. Söder sei mit seiner CSU Teil der Regierung und er sei selbst Teil des Koalitionsausschusses. (mit afp)