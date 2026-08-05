Auf dem Gelände des Golfplatzes von US-Präsident Donald Trump in Kalifornien ist zwei Tage vor einem Besuch des Präsidenten ein Mann festgenommen worden. Nach Angaben des Sheriffbüros von Los Angeles County hatte er offenbar Sicherheitsvorbereitungen auf dem Gelände beobachtet und Fotos sowie Videos aufgenommen. Zudem habe der 38-Jährige ein mit 16 Patronen bestücktes Magazin in der Hosentasche getragen. In seinem Auto fanden Ermittler eine geladene Pistole.

Das Sheriffbüro gab die Festnahme am Dienstag bekannt, während Trump sich auf seine Anreise zu einem Dinner des Republican National Committee im Trump National Golf Course im Vorort Rancho Palos Verdes südlich von Los Angeles vorbereitete.

Weitere Waffen und bedenkliche Notizen gefunden

Der 38-Jährige wurde unter anderem wegen des verdeckten Tragens einer Schusswaffe in einem Fahrzeug sowie des Besitzes verbotener Munition festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Montag fanden Ermittler zahlreiche Schusswaffen, Magazine und Munition, Schutzwesten sowie Notizbücher mit „besorgniserregenden Äußerungen“.

Die Behörde äußerte sich nicht dazu, welche Aussagen in den Notizbüchern gemeint waren oder ob der Mann einen Anschlag auf den Präsidenten oder die Veranstaltung geplant hatte. Nach Angaben des Sheriffbüros besteht „keine glaubwürdige Bedrohung“ für die Öffentlichkeit.

Der Mann plädierte am Montag in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Ihm wurde ein Verbot auferlegt, Waffen zu besitzen oder sich dem Golfplatz zu nähern. Die Kaution wurde auf 250.000 Dollar festgesetzt.

Ermittlungen wegen Raubdelikts

Das Sheriffbüro teilte mit, die Ermittler hätten bei ihrem Kontakt mit dem 38-Jährigen am Sonntag zudem festgestellt, dass die Polizei von El Segundo gegen ihn wegen eines Raubdelikts ermittelte.

Bereits 2025 wurde ein Mann wegen eines versuchten Attentats auf Trump in dessen Golfclub in Florida schuldig gesprochen. (RND/AP)