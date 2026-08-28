Kurz vor dem Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen informiert Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) am Freitag (10.00 Uhr) über die Schwerpunkte im neuen Schuljahr.

Nächste Woche geht es für fast 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler an rund 5.400 Schulen wieder los mit dem Unterricht. Rund 170.000 neue Erstklässler starten am Mittwoch oder Donnerstag in ihr Schulleben. Offiziell beginnt das neue Schuljahr 2026/27 nach gut sechs Wochen Sommerferien am Mittwoch.

Anspruch auf Ganztagsplatz startet mit Erstklässlern

Das ist neu: Zum 1. August ist bundesweit ein Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung in der Grundschule in Kraft getreten. Er gilt zunächst für Erstklässler und wird jährlich erweitert. Ab dem Schuljahr 2029/30 greift der Rechtsanspruch dann bei allen Klassen von 1 bis 4 in den Grundschulen.

Der Rechtsanspruch auf einen Platz im offenen Ganztag (OGS) umfasst grundsätzlich 40 Wochenstunden - Unterrichtszeit inklusive. Verbindliche pädagogische Qualitätsstandards gibt es nicht. Das ist der Hauptkritikpunkt von Bildungsgewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden.

Dieses Jahr stehen laut Haushaltsplanentwurf der Landesregierung insgesamt rund 500.000 OGS-Plätze in NRW zur Verfügung. Weitere 50.000 Plätze sollen eingerichtet werden, so dass es nach Angaben der Landesregierung 2027 insgesamt 550.000 OGS-Plätze in NRW geben wird. (dpa/red)