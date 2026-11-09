Kim Jong Un ist überraschend in die Gastronomie eingestiegen. Nordkoreas Staatsmedien haben am Wochenende die Eröffnung von mehr als einem Dutzend staatlicher Bulgogi-Restaurants vermeldet.

Die ungewöhnliche Kampagne wirft einige Fragen auf: Deutet die Eröffnung der Restaurantkette auf einen realen wirtschaftlichen Aufschwung hin oder dient sie vor allem der Propaganda?

Kim Jong Un eröffnet Bulgogi-Restaurants in Nordkorea

Auf der Karte stehen klassisches Rind- und Schweinefleisch, aber auch Straußenfleisch. Die neuen Lokale werden staatlich geführt.

Damit soll das traditionelle marinierte und gegrillte Fleischgericht Bulgogi breiter verfügbar gemacht werden. Besonders auffällig ist die Erwähnung von Straußenfleisch. Es signalisiert Exklusivität und vermittelt offenbar den Eindruck, dass das Land auch ungewöhnliche und teure Produkte anbieten kann.

Kim Jong Un herrscht über Nordkorea

Beobachter erkennen in solchen Ankündigungen ein bekanntes Muster. Die nordkoreanische Führung nutzt Medienberichte über neue Konsumangebote regelmäßig, um den Fortschritt und die Fürsorge des Staates zu demonstrieren.

Kim Jong Un mit seiner Tochter Kim Ju Ae (Archivfoto) Copyright: AFP

Gleichzeitig bleibt die Versorgungslage für die Mehrheit der Bevölkerung jedoch angespannt. Ob die Restaurants tatsächlich für größere Teile der Bevölkerung zugänglich sind oder vor allem für eine privilegierte Schicht sowie zur Verbesserung des Images betrieben werden, lässt sich von außen kaum überprüfen.

Die bisherigen Erfahrungen mit nordkoreanischen Wohlstandsbotschaften legen nahe, dass beide Aspekte zutreffen können: punktuelle Verbesserungen für ausgewählte Zielgruppen sowie eine starke propagandistische Rahmung.

Die Eröffnung der Grillrestaurants reiht sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, mit denen das Regime unter Machthaber Kim Jong Un, der sich selbst gerne kulinarische verwöhnt, den Eindruck von Normalität und Fortschritt erzeugen will. Ob daraus ein nachhaltiger Wandel entsteht, bleibt abzuwarten. (red)