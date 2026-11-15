Nach der gewaltsamen Befreiung eines Häftlings vor einer radiologischen Praxis in Essen mietet das Land nun in ein eigenes MRT-Gerät für das zentrale Gefängniskrankenhaus in Fröndenberg. Im Haushalt für 2027 wurden dafür nachträglich 750.000 Euro eingeplant.

Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) sagte der dpa: „Wir ziehen direkte Konsequenzen aus der Gefangenenbefreiung in Essen: Mit einem eigenen MRT-Gerät im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg können wir künftig auf eine erhebliche Zahl an Ausführungen in externe Arztpraxen und Kliniken verzichten.“

Hunderte Termine bei externen Praxen entfallen

Laut Ministerium kann man sich mit dem Gerät bis zu 900 Termine pro Jahr mit Gefangenen in externen Praxen sparen. „Jede Ausführung, die nicht stattfindet, ist ein Sicherheitsrisiko weniger - für die Bevölkerung und die Bediensteten. Das ist eine Investition in die moderne Sicherheitsarchitektur im nordrhein-westfälischen Vollzug“, so Limbach.

Mitte Oktober hatten unbekannte Täter zwei JVA-Mitarbeiter im Hausflur einer radiologischen Praxis in Essen überwältigt und einen Untersuchungshäftling (34) befreit, der dort zu einem MRT-Termin erscheinen sollte. Der Mann ist seitdem auf der Flucht. (dpa/red)