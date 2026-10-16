Gut ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verliert die CDU einer Insa-Umfrage zufolge an Zustimmung. Die Partei käme demnach bei einer Wahl am kommenden Sonntag auf 26 Prozent, 8 Punkte weniger als bei einer vorherigen Insa-Erhebung im Auftrag der „Bild“ vor einem halben Jahr. Die SPD liegt unverändert bei 18 Prozent, die Grünen gewinnen einen Punkt und liegen bei 16 Prozent.

Die AfD käme auf 21 Prozent und legt damit im Vergleich zur vorherigen Umfrage um vier Punkte zu. Die Linke würde zehn Prozent erreichen und damit einen Prozentpunkt im Vergleich zur Umfrage von vor einem halben Jahr hinzugewinnen. Die FDP läge unverändert bei vier Prozent und würde damit ebenso an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern wie das BSW (drei Prozent).

Keine Mehrheit mehr für Schwarz-Grün

Der Umfrage zufolge hätte die schwarz-grüne Landesregierung keine ausreichende Mehrheit mehr; die Parteien wären auf einen weiteren Koalitionspartner angewiesen.

Für die repräsentative Online-Umfrage befragte Insa nach eigenen Angaben vom 6. bis 13. Oktober 1.000 Menschen. Wahlumfragen bilden die politische Stimmung zum Zeitpunkt der Befragung ab und sind keine Prognose für den Wahlausgang. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus minus 3,1 Prozentpunkten angegeben.

Bei einer Forsa-Umfrage Ende September im Auftrag des „Kölner Stadt-Anzeigers“ gaben noch 29 Prozent der Menschen an, sie würden ihr Kreuzchen im Moment bei der CDU machen. Die AfD käme auf 22 Prozent der Stimmen, rund viermal so viel wie bei der vergangenen Landtagswahl 2022. Die Grünen kamen in dieser Umfrage auf 18 Prozent. Die SPD würden 14 Prozent der Menschen wählen. Die Linke lag bei 8 Prozent, die FDP bei 3 Prozent. (dpa/red)