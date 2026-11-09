Die Schusswaffenattacke im polnischen Krakau hätte noch verheerender enden können. Der 24-jährige Angreifer hatte offenbar genügend Munition dabei, um noch mehr Menschen zu töten. „Bei dem Attentäter sowie in seinem Auto wurden vier Schusswaffen und etwa 500 Schuss Munition entdeckt“, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Warschau mit.

Warum der Mann am Samstag auf dem Hauptmarktplatz von Krakau das Feuer eröffnete, ist weiterhin unklar. Die Ermittler hätten bislang keine ausreichenden Erkenntnisse, um ein Motiv zu bestimmen. „Wir verfügen über keine Informationen, die eine eindeutige Bestimmung oder Einschätzung des Motivs zulassen würden“, erklärte der Sprecher.

Zwei Polizisten sind wieder bei Bewusstsein

Während die Hintergründe der Tat noch Rätsel aufgeben, gibt es zumindest beim Zustand der verletzten Polizisten positive Nachrichten. Die beiden Beamten, die sich dem Angreifer entgegenstellten und dabei schwer verletzt wurden, sind wieder bei Bewusstsein. Das berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Kerzen, Blumen und eine Karte mit der Aufschrift «Ich bin Krakau» wurden in der Nähe des Marktplatzes niedergelegt, wo am Vortag sechs Menschen erschossen und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt wurden. Copyright: Beata Zawrzel/AP/dpa

Die Polizisten werden in Polen inzwischen als Helden gefeiert. Sie hatten ihr Leben riskiert, um den Schützen aufzuhalten. Nach Medienberichten erlitt einer der Beamten eine Schusswunde, der andere wurde dreimal getroffen. Beide waren zunächst in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden.

Schütze feuerte mindestens mehrere Dutzend Mal auf Passanten

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schoss der 24-Jährige wahllos auf zufällige Passanten am Hauptmarktplatz. Zahlreiche Patronenhülsen wurden am Tatort sichergestellt. Die Ermittler können bislang „mindestens mehrere Dutzend Schüsse“ bestätigen. Wie oft der Mann tatsächlich abdrückte, soll erst die weitere Auswertung zeigen.

Bei den vier sichergestellten Waffen handelt es sich um zwei Gewehre vom Typ AR-15 und zwei Pistolen. Der Angreifer hatte aus einem fahrenden Auto heraus das Feuer eröffnet und sechs Menschen erschossen. Er selbst starb am Montagmorgen im Krankenhaus.

Auf der Terrasse eines Cafés am Hauptplatz liegen Stühle verstreut, dort waren am Vortag mehrere Menschen erschossen worden. Copyright: Beata Zawrzel/AP

Auch im familiären Umfeld des Mannes kam es zu einem weiteren mutmaßlichen Verbrechen: In einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokrzyskie wurden die Leichen seines Vaters, seiner Mutter und seiner Schwester entdeckt. Es wird angenommen, dass auch sie von dem 24-Jährigen getötet wurden.

Tausende spenden für die verletzten Polizisten

Unterdessen ist die Anteilnahme in Polen groß. Eine Spendenaktion für die beiden verletzten Beamten und ihre Familien hat bis Montagmittag mehr als sechs Millionen Zloty eingebracht. Das entspricht umgerechnet fast anderthalb Millionen Euro. Mehr als 11.000 Menschen beteiligten sich an der Aktion auf einem polnischen Spendenportal.

Initiator ist der bekannte Journalist Krzysztof Stanowski. Mehrere Medien hatten zuvor über den Spendenaufruf berichtet. Auch die Polizei und das Militär hatten am Wochenende um Blutspenden für einen der verletzten Beamten gebeten. Dieser hat die seltene Blutgruppe AB Rhesus+. Inzwischen teilten die Gesundheitsbehörden mit, dass ausreichend Blutkonserven zur Verfügung stehen.

Videos zeigen, wie Beamte den Angreifer stoppten

Wie gefährlich der Einsatz war, zeigen auch Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Das Nachrichtenportal „Fakt“ schilderte anhand der Aufnahmen, wie die Polizisten gegen den schwer bewaffneten Mann vorgingen. Ein Beamter habe mit seiner Pistole auf den Angreifer geschossen. Anschließend sei er, offenbar selbst verletzt, auf die Knie gesunken und habe noch einmal gefeuert. Wenig später sei er zusammengebrochen.

Regierungschef Donald Tusk würdigte die beiden Polizisten bereits am Tatabend auf der Plattform X. „Polizeimeister Jakub Kulik und Polizeimeister Artur Moranski sind wahre Helden“, schrieb er. Sie hätten wahrscheinlich viele Leben gerettet und dafür das Risiko in Kauf genommen, selbst zu sterben. Nach Informationen des Senders TVN24 sind die beiden Beamten 24 und 27 Jahre alt.

Angesichts der tragischen Ereignisse in Krakau liegt im Generalkonsulat der Republik Polen in Köln ein Kondolenzbuch aus. Einträge sind am Montag (9. November) und Dienstag (10. November) zwischen 11 und 16 Uhr möglich. (dpa/sbo)