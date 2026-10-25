Die Klima-Anwältin Roda Verheyen, die dieses Jahr den Deutschen Umweltpreis erhält, hat vor der Selbstauslöschung der Menschheit gewarnt. Sie freue sich sehr über den Preis, sagte die Hamburger Juristin der Deutschen Presse-Agentur in Aachen. Gleichzeitig sei sie aber auch „extrem traurig“.

Die großen Kipppunkte in der Arktis, Antarktis und im Amazonas-Gebiet könnten bei einer so starken globalen Erwärmung fallen. „Ich muss mit Ihnen diese Wut und diese Trauer teilen.“

Wütend mache sie, dass sich die Menschen sehenden Auges in diese immense Gefahr begäben. „Und warum? Weil wir uns seit 30 Jahren mindestens von der fossilen Industrie am Nasenring durch die Manege führen lassen. Und wir tun im Augenblick so, als würden wir einfach weitermachen können.“

Verheyen erhält den mit 500.000 Euro dotierten Deutschen Umweltpreis zusammen mit dem Membranfilter-Ingenieur Klaus Vossenkaul. Die Auszeichnung soll am Mittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben werden. (dpa/red)