Im Ringen um die Rentenreform hat CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann mehr Tempo und Verlässlichkeit von der SPD gefordert. „Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, mit welchem Interesse hier dringend notwendige Reformen verschleppt werden“, sagte sie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Es ist die junge Generation, die am Ende die Lasten ungelöster Probleme und steigender Zuschüsse tragen muss.“

Gerade Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) stehe hier in der Pflicht, betonte Hoppermann. „Es ist auch sein eigenes Projekt, und jetzt muss er zeigen, dass er den Mut für eine echte Reform hat.“

Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf gesagt, bei der Rente müsse seine Partei „niemand treiben“. Es solle der SPD auch niemand Blockade vorwerfen. Die Rente nach 45 Versicherungsjahren sei „einer der wichtigsten Punkte jetzt in den Verhandlungen“, sagte Klüssendorf. „Gleichzeitig haben wir uns immer wieder kompromissbereit gezeigt, und natürlich wird es auch möglich sein, dort Lösungen zu entwickeln.“ Eine ersatzlose Streichung der Rente nach 45 Versicherungsjahren werde mit der SPD aber nicht zu machen sein.

In der Debatte über weitere Entlastungen nach der Senkung der Stromsteuer erinnerte CDU-Generalsekretärin Hoppermann an die Haushaltslage. „Den Ausgleich der kalten Progression wollen wir alle, und sobald sich die entsprechenden Haushaltsmittel ergeben, gehen wir diesen Schritt sehr gerne.“ Mehrere Ministerpräsidenten der Union, darunter der bayerische Regierungschef Markus Söder (CSU), hatten einen sofortigen Ausgleich der kalten Steuerprogression gefordert.