„Nicht hinnehmbar“Sexuelle Belästigung bei der Bundeswehr weit verbreitet

Sexualisiertes Fehlverhalten ist in der Bundeswehr weit verbreitet – am häufigsten betroffen sind Soldatinnen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte sogenannte Dunkelfeldstudie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw). Am häufigsten kommt es demnach zu verbalen Belästigungen. So gaben bezogen auf die gesamte Dienstzeit 72 Prozent der Soldatinnen und 31 der Soldaten an, mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein.

In den zurückliegenden zwölf Monaten vor der Befragung wurden 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbal sexuell belästigt. Über visuelle Belästigung, also das Zeigen oder Zusenden entsprechender Bilder, berichteten sieben Prozent der Soldatinnen und fünf Prozent der Soldaten.

Körperlich belästigt wurden in den vergangenen zwölf Monaten vor der Befragung neun Prozent der Soldatinnen und drei Prozent der Soldaten. Sexualisierte Gewalt erlitten sowohl zwei Prozent der Soldatinnen als auch der Soldaten.

Jüngere Frauen und nicht-heterosexuelle Männer am häufigsten belästigt

Besonders betroffen sind laut Studie jüngere Frauen in unteren Dienstgradgruppen und nicht-heterosexuelle Männer. Die Täter sind zu mindestens 96 Prozent und damit fast ausschließlich Männer.

Das Ausmaß des durch die Soldatinnen und Soldaten wahrgenommenen sexualisierten Fehlverhaltens übersteigt den Angaben zufolge die Meldezahlen, das sogenannte Hellfeld, deutlich. So ist das Dunkelfeld drei- bis sechsfach größer als das Meldeaufkommen. Die Gründe, Vorfälle nicht zu melden, sind dabei vielfältig. Am häufigsten nannten die Betroffenen, dass sie kein Aufsehen erregen wollen.

Die Ergebnisse seien „nicht hinnehmbar“, betonte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags. „Es gibt null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr.“ Er kündigte ein „konsequentes“ Vorgehen auf Grundlage eines entsprechenden Aktionsplans an.

Für die Studie schrieb die Bundeswehr-Forschungseinrichtung rund 45.000 Soldatinnen und Soldaten aller Dienstgrade an. Rund 18 Prozent antworteten demnach, so dass über 8100 Fragebögen ausgewertet wurden. Ergänzt wurde die wissenschaftliche Analyse durch über 60 Einzel- und Gruppeninterviews. Die Befragungsdaten seien repräsentativ, hieß es. (afp)