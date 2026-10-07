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„Das muss uns alle alarmieren“SPD marschiert nach AfD-Wahl durch Berlin – vier Stimmen sorgen für Fragen

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Matthias Miersch (l-r), SPD-Fraktionsvorsitzender, Tim Klüssendorf (SPD), Derya Türk-Nachbaur (SPD), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Carmen Wegge (SPD) gehen mit anderen Mitgliedern der SPD‑Bundestagsfraktion anlässlich der konstituierenden Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt und der damit verbundenen Wahl des AfD-Landtagspräsidenten vom Reichstagsgebäude zum Bebelplatz.

Matthias Miersch (v.l.n.r.), SPD-Fraktionsvorsitzender, Tim Klüssendorf (SPD), Derya Türk-Nachbaur (SPD), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Carmen Wegge (SPD) gehen mit anderen Mitgliedern der SPD-Bundestagsfraktion anlässlich konstituierenden Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt und der damit verbundenen Wahl des AfD-Landtagspräsidenten vom Reichstagsgebäude zum Bebelplatz.

Copyright: Kay Nietfeld/dpa

Die AfD stellt erstmals einen Landtagspräsidenten. Vier Stimmen kamen offenbar aus anderen Reihen – und die SPD reagiert in Berlin.

Nach der Wahl des ersten AfD-Landtagspräsidenten hat sich die Bundestagsfraktion der SPD spontan zu einem Protestmarsch mitten in Berlin versammelt. Gemeinsam liefen die Abgeordneten vom Bundestag durch das Brandenburger Tor zum Bebelplatz. Der Ort ist historisch aufgeladen: Dort fanden nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 Bücherverbrennungen statt.

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