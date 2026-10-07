Die AfD stellt erstmals einen Landtagspräsidenten. Vier Stimmen kamen offenbar aus anderen Reihen – und die SPD reagiert in Berlin.
„Das muss uns alle alarmieren“SPD marschiert nach AfD-Wahl durch Berlin – vier Stimmen sorgen für Fragen
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Nach der Wahl des ersten AfD-Landtagspräsidenten hat sich die Bundestagsfraktion der SPD spontan zu einem Protestmarsch mitten in Berlin versammelt. Gemeinsam liefen die Abgeordneten vom Bundestag durch das Brandenburger Tor zum Bebelplatz. Der Ort ist historisch aufgeladen: Dort fanden nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 Bücherverbrennungen statt.
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