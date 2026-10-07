„Das muss uns alle alarmieren“SPD marschiert nach AfD-Wahl durch Berlin – vier Stimmen sorgen für Fragen

Nach der Wahl des ersten AfD-Landtagspräsidenten hat sich die Bundestagsfraktion der SPD spontan zu einem Protestmarsch mitten in Berlin versammelt. Gemeinsam liefen die Abgeordneten vom Bundestag durch das Brandenburger Tor zum Bebelplatz. Der Ort ist historisch aufgeladen: Dort fanden nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 Bücherverbrennungen statt.